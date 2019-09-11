Юрій Дудь закликав не мовчати про свавілля у Росії: опубліковане відео

Відомий журналіст і блогер Юрій Дудь на врученні премії журналу GQ "Людина року" закликав колег не мовчати про політичні репресії та свавілля влади у Росії.

Так, відео його виступу було опубліковане YouTube-каналом "Будь в теме" (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"У мене є прохання. Коли в Росії наступного разу битимуть простих перехожих кийками, коли крастимуть вагон державних грошей, коли кидатимуть нову пачку макулатури до виборчої урни, я дуже прошу вас говорити про це, а не мовчати", – заявив Дудь.

Юрій Дудь Фото: rbc.ru

Також журналіст додав, що на його думку, мовчання вже не є "рятівним оберегом". Якщо хтось мовчить – це не означає, що він "у хатці".

"Прийти можуть до будь-якої хатки, навіть якщо ця хатка розташована на Рубльово-Успенському шосе. А якщо немає різниці, то я не розумію, чому нам треба зустрічати свавілля мовчанням, а не лицем до лиця", – сказав Дудь.

Юрій Дудь Фото: kp.ru

Крім того, Юрій попросив колег не боятися звільнень, якими можуть погрожувати керівники.

"Той, у кого є мізки і руки, ніколи не помре від голоду і нудьги", – процитував він текст групи "Люмен".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юрій Дудь заявив, що росіяни мають право виходити на протести проти влади, оскільки платять податки до бюджету.

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