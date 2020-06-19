Юрій Дудь назвав "ганьбою" голосування за поправки до Конституції РФ

Російський журналіст Юрій Дудь прокоментував майбутнє голосування щодо поправок до Конституції РФ і назвав його "ганьбою".

Про це знаменитість повідомив на особистій сторінці в Instagram. На його думку, єдиний сенс цих подій – дати президенту Росії Володимиру Путіну можливість залишитися при владі до 2036 року.

Володимир Путін і Юрій Дудь

"Хочеться сказати кілька слів. Вони будуть дуже очевидними, але й очевидне іноді потрібно промовляти. Голосування за поправки до Конституції – це ганьба. Єдиний сенс цього голосування – дати Володимиру Путіну можливість залишитися при владі до 2036 року. Можна навести багато причин, чому все це – дуже погано, але найкраще це пояснив сам Володимир Путін. Почитайте уривок з його пресконференції у 2008 році", – написав Дудь.

Далі він навів цитату з пресконференції Путіна, під час якої той обіцяв не порушувати Основний закон країни та розповідав про небезпеку залежності від влади.

Володимир Путін (джерело – altai-republic.ru)

"З першого дня роботи в якості президента Російської Федерації я для себе відразу вирішив, що не буду порушувати чинну Конституцію... Ви знаєте, різні люди схильні западати на різні речі... Кажуть, найбільша залежність – від влади. Я цього ніколи не відчував. Взагалі ніколи не був залежним людиною від чого б то не було. Я вважаю, що якщо Господь дав мені таке щастя – попрацювати на благо своєї країни, зв'язок з якою я завжди дуже відчував і відчуваю, то треба бути вдячним вже за це. Це вже є великою нагородою. Виколупувати для себе ще якісь нагороди або вважати, що, одного разу засівши в якесь начальницьке крісло, воно повинно належати тобі довічно, до гробової дошки, вважаю абсолютно неприйнятним", – заявив тоді Путін.

Дудь зазначив, що поки не знає, чи буде він бойкотувати голосування "як абсолютно незаконну і фіктивну х*ню" або проголосує проти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов негативно висловився на адресу свого колеги – журналіста Юрія Дудя.