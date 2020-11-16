Юних Роберта де Ніро і Джоді Фостер показали на раритетному фото

У мережі показали раритетне фото, на якому закарбовані зірки Голлівуду Роберт Де Ніро і Джоді Фостер у юності.

Фото опублікували на сторінці "Історичне фото". "Роберт Де Ніро і Джоді Фостер на прем'єрі фільму "Таксист". США. 1976 рік", – йдеться в підписі до фото.

Як відомо, стрічку "Таксист" зняв американський режисер Мартін Скорсезе. Роберт де Ніро зіграв у ній головну роль – асоціального ветерана В'єтнамської війни на ім'я Тревіс Бікл, який працює таксистом у Нью-Йорку.

Джоді Фостер виконала роль 12-річної повії Айріс, з якою одного разу знайомиться Тревіс. Чоловік намагається вмовити дівчинку повернутися до батьків і в школу, але вона хоче назад до сутенера – їй здається, що він кохає її.

У фільмі "Таксист" Роберт Де Ніро і Джоді Фостер зіграли головні ролі скриншот

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