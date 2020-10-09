Юна підопічна MONATIK підкорила мережу зворушливим відео

В мережі відбувся реліз дебютного кліпу нової артистки музичної корпорації MONATIK – NiNO (Ніно Басілая, – Ред) на пісню "Словно цветы".

Це перша композиція творчого шляху NiNO, яка увійде в її сольний альбом. Характерна риса дебютної роботи NiNO – щирість, душевність, відвертість. Кліп опублікований на YouTube-каналі юної співачки (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

NiNO презентувала дебютний кліп. Пресслужба

Зйомки кліпу NiNO "Немов квіти" відбулися в Одесі. Режисером відео виступила Таню Муіньо, відома своєю співпрацею з MONATIK, ROSALIA і Кеті Перрі.

"Ніно. Як же я тобою пишаюся! Я пам'ятаю тебе 11-річну, таку талановиту і геніальну. Минуло не так багато часу, але ти виросла так швидко, немов квіти... Ти – квіти нашої команди! Квітни не поспішаючи, розквітай кожну секунду. Чесно зізнаюся, у мене таке відчуття, що у моєї дочки сьогодні прем'єра", – висловився наставник співачки MONATIK.

Співачка з MONATIK Corporation презентувала пісню "Словно цветы". Прес-служба

Сама ж Ніно зазначила: "Моя музична подорож починається прямо зараз. Я тягнуся до сонця".

Відзначимо, Ніно Басілая – фіналістка четвертого сезону вокального шоу "Голос. Діти" на 1+1. У 2019 Ніно виступила на НСК "Олімпійський" в Києві перед 60-тисячним натовпом в рамках легендарного шоу MONATIK "LOVE IT ритм". Разом зі своїм наставником Ніно заспівала пісню "Вічність".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно MONATIK представив мюзикл нового часу "Ритм", в якому головні ролі виконали Віра Брежнєва, гурт "Время и Стекло", Mішель Андраде, The Hardkiss, Володимир Дантес та інші.