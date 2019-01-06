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Юна дочка російської співачки знялася абсолютно голою: фото 18+

5.2тЧитати матеріал російською

Старша дочка російської співачки Слави Олександра Морозова знялася у відвертій фотосесії.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому зображена абсолютно голою, підписавши, що їй виповнилося 20 років.

Олександра мріє стати актрисою і навчається у Вищому театральному училищі імені Щепкіна. Відверті знімки часто з'являються в її мікроблозі, а зоряна мама активно ставить лайки і коментує її публікації.

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20.

Допіс, Поширення ᎪᏞᎬ X Ꭺ N ᎠᎡᎪ ᎷᎾᎡᎾᏃᎾᏙᎪ (@alexandrawinter)

Пропонуємо ознайомитись з іншими відверті знімки 20-річної Олександри Морозової, які вона оприлюднила в мережі.

Юна дочка російської співачки знялася абсолютно голою: фото 18+
Юна дочка російської співачки знялася абсолютно голою: фото 18+
Юна дочка російської співачки знялася абсолютно голою: фото 18+
Юна дочка російської співачки знялася абсолютно голою: фото 18+
Юна дочка російської співачки знялася абсолютно голою: фото 18+
Юна дочка російської співачки знялася абсолютно голою: фото 18+
Юна дочка російської співачки знялася абсолютно голою: фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола українська поп-виконавиця Слава Камінська показала знімок, де вона лежить на крижаній землі в снігу.

Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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Червоний Данило
Червоний Данило
на россии телки с малых лет становятся проститутками..ой простите моделями!
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
Ну и че?У вас вообще в киеве он е б л и журналистка устраивает в прямом эфире.
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Укросвын Укрожоп, ты всегда об ЭТОМ кричишь, когда дрочишь ?
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