Юна дочка російської співачки знялася абсолютно голою: фото 18+

Старша дочка російської співачки Слави Олександра Морозова знялася у відвертій фотосесії.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому зображена абсолютно голою, підписавши, що їй виповнилося 20 років.

Олександра мріє стати актрисою і навчається у Вищому театральному училищі імені Щепкіна. Відверті знімки часто з'являються в її мікроблозі, а зоряна мама активно ставить лайки і коментує її публікації.

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Пропонуємо ознайомитись з іншими відверті знімки 20-річної Олександри Морозової, які вона оприлюднила в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гола українська поп-виконавиця Слава Камінська показала знімок, де вона лежить на крижаній землі в снігу.