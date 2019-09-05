"Юля може бути спокійна!" Стало відомо, як живе донька Началової після смерті матері

Помічниця трагічно загиблої співачки Юлії Началової Анна Ісаєва розповіла про те, як зараз живе її донька Віра.

Так, вона обурилася тим, що користувачі мережі вирішили, що у дівчинки на шкільній лінійці 2 вересня були сумні очі. За словами Ісаєвої, Віра дуже активна дитина і у неї все добре. Про це Анна повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Ви пишете мені: "У Віри сумні очі на фото з татом у школи, яке потрапило в мережу 2 вересня". Що за маячня? Як можна розгледіти смуток в очах? Відповім так: у Віри веселі і навіть трошки лукаві очі дитини, які дивляться на світ і чекають від нього тільки хорошого. Віра любить вчитися, вона занурена в музику, живопис, в шкільний мюзикл, в якому зіграє одну з головних ролей. Вечорами вона ставить бабусі музичні фрагменти з майбутньої вистави і тихенько розучує партії", — розповіла Ісаєва.

Юлія Началова з донькою Фото з Instagram

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Також Анна додала, що донька Началової досить доросла для своїх років і дуже відповідальна.

"Віра досить доросла для своїх років, дуже відповідальна. І я думаю, що вона щодня виховує своїх бабусю і дідуся не менш, ніж вони її. На тему нещастя, яке трапилося в її житті ми намагаємося не розмовляти, не смикати. Дбайливе ставлення до цього питання підтримують всі, в першу чергу її батько", — поділилася помічниця співачки.

Донька Началової з батьком і його сім'єю Фото з Instagram

Крім того, Ісаєва зазначила, що спокійна за дівчинку, адже вона в правильних, терплячих і мудрих руках.

"Їй дуже пощастило з бабусею і дідусем. Їй пощастило з татом! Що велика рідкість. І найбільше їй пощастило, звичайно, з мамою. Думаю, Юля спокійна за свою доньку, вона в правильних, терплячих, мудрих руках", — підсумувала Анна.

Донька Началової з бабусею і дідусем Фото з Instagram

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