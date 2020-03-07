Мешканка міста Іваново Юлія Шилова, яка зробила пропозицію президенту Росії Володимиру Путіну, розповіла про себе.

У коментарі РІА Новини вона зізналася, що давно захоплюється російським лідером і може впоратися із завданнями першої леді.

Як стало відомо, 28-річна Шилова є актрисою дитячого театру. У шлюбі жінка не складається.

Юлія Шилова зробила пропозицію Путіну РІА Новини

"Я не знайшла ще підходящого чоловіка, якого хотіла б бачити своїм нареченим. Мені подобається, як Путін керує країною, він дуже вольовий, цілеспрямований, сильний, я дивлюся зазвичай всі прес-конференції, які він дає. Я давно вже їм захоплююся, наскільки він грамотно вирішує справи, наскільки він тримається впевнено зі своїми партнерами на міжнародних переговорах", – зізналася Шилова.

Юлія Шилова запропонувала Путіну на ній одружитися РІА Новини

У день візиту Путіна в її місто дівчині вдалося передати фотографії через службу протоколу, а також поговорити з президентом РФ особисто.

"Я подумала, що, може бути, він підійде як раз до людей, які чекатимуть на нього. Я про всяк випадок захопила свої фотографії і, так вийшло, передала їх через його службу протоколу. Мені сказали, що передадуть у відділ зі зв'язків з громадськістю. Раптом він мені подзвонить: там номер телефону на фотографіях вказано", – зазначила Юлія.

Юлія Шилова РІА Новини

За її словами, під час зустрічі з Путіним вона відчула радість і хвилювання, коли він звернув на неї увагу.

"Люди подумали, що я його ніби приворожила. Я йому сказала: "Володимире Володимировичу, одружиться зі мною, давайте я вийду за вас заміж!" Він відповів: "Цікава пропозиція, як вас звуть?" Я сказала: "Юлія", і далі наша розмова, на жаль, не продовжилася. Я думаю, що я змогла б бути дружиною президента. Може бути, це самовпевнено дуже звучить, але мені здається, що так. Поки ще треба, щоб він побачив ці фотографії", – сказала вона.

Юлія Шилова і Володимир Путін РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео моменту, коли Шилова запропонувала Путіну взяти її в дружини.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.