Юлія Савічева відверто розповіла про втрату дитини
Російська співачка Юлія Савічева розповіла про втрату дитини, до якої її привів трудоголізм.
За словами артистки, трагедія сталася за кілька років до народження її первістка у 2017 році. Савічева зізналася, що спогади про цю подію й досі завдають їй болю. Про це співачка написала у своїй авторській колонці видання Hello.
"Тижнями не бувала вдома – нескінченні перельоти та хронічна втома привели до того, про що попереджали мене всі лікарі – я втратила дитину. Досі ми згадуємо цей період з жахом і здриганням! В той момент поруч не було підготовлених людей і лікарень, в яких мені могли б допомогти. Через якийсь час ми все-таки знайшли пологовий будинок, де мене прийняли. Я дуже вдячна лікарям за професіоналізм і оперативність, з якою вони змогли провести операцію, не вдаючись у подробиці. Три наступні дні я провела в лікарні, а після мого повернення додому ми всією сім'єю просто мовчали, і, якщо чесно, ми досі в розмовах обходимо цю тему стороною", – поділилася Савічева.
Після цього Юлія твердо вирішила, що більше не дозволить повторитися подібному і буде серйозно підходити до вагітності. У 2017 році вона все ж стала мамою. Савічева народила доньку Анну.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Наташа Корольова розповіла, що через скандал з інтимними фотографіями втратила дитину.