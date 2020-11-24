Юлія Саніна зворушила мережу милим кліпом з чоловіком і сином

Софія Ковнір Люди 18:41, 24.11.2020

Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна порадувала шанувальників новим зворушливим кліпом на пісню "Все було так".

У ньому співачка показала чуттєву історію кохання з її чоловіком Валерієм Бебко. Також в кадрі з'явився їх 5-річний син Даня. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

Так, ролик вийшов дуже позитивним і ніжним. Саніна змусила заплакати фанатів, і вони засипали її компліментами.

Юлія Саніна порадувала шанувальників новим зворушливим кліпом
Скриншот

"Я навіть заплакала. Це той самий випадок, коли кліп відтворює почуття у пісні. Дякую", "Я в шоці. Не думала, що буде так. Ваше найкраще відео".

"Шикарна пісня, відеоряд взагалі не передати словами, витвір мистецтва!", "Сказати, що це красиво – нічого не сказати", "Музика взагалі незвичайна, такого ще не чула, прям кайф для вух. Ви супер!", – пишуть користувачі в коментарях.

Юлія Саніна порадувала шанувальників новим зворушливим кліпом
Скриншот
Юлія Саніна порадувала шанувальників новим зворушливим кліпом
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час одинадцятого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна продемонструвала ніжний контемпорарі разом зі своїм батьком Олександром. Зворушливий номер знаменитості довів суддю проєкту Григорія Чапкіса до сліз.

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