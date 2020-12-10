Юлія Саніна: виступати в Росії і говорити, що "ми поза політикою" – лицемірство

Софія Ковнір Люди 19:07, 10.12.2020

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, що ще в 2014 році їх команда перестала виступати в Росії, так як у них є чітка позиція з цього приводу. За словами знаменитості, вони не підтримують політику, яка зараз проводиться проти України.

Зірка не уявляє, як вона буде їхати в Росію, посміхатися і показувати, що все добре. Про це Саніна повідомила в інтерв'ю Раміні Есхакзай на YouTube-каналі "Ходят слухи" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Співачка наголосила, що їх команда любить усіх своїх слухачів, але прилетіти в РФ і виступати там – це неприйнятно. Крім того, вона вважає, що у такий спосіб вони спрямовують свою публіку на істинний шлях.

Юлія Саніна проти концертів у Росії
ua-molod.com

Вона зазначила, що артист, як і будь-який громадянин, повинен мати чітку позицію щодо глобальних речей. Так само, як і будь-яка людина, він може не розбиратися в політиці.

Зірка додала, що виступати в Росії і говорити, що "ми поза політикою" – це лицемірство. Те ж саме стосується і концертів на передвиборчих кампаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Саніна розповіла, що досі не знає, навіщо Санта Дімопулос вирішила передати їй виграний кубок на проєкті.

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