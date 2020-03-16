Юлія Началова померла рік тому: як зараз живе її 13-річна дочка

Рівно рік тому, 16 березня 2019 року популярна російська співачка Юлія Началова померла від гострої серцевої недостатності, яка настала через набряк легенів і мозку.

У день пам'яті Юлії Началової OBOZREVATEL згадував, що стало причиною хвороби артистки і як через рік після її загибелі живе її сім'я.

Юлія Началова з сім'єю instagram / julianachalova

Юлії Началовій було 38 років. Незадовго до своєї смерті вона перебувала у вкрай важкому стані. 11 березня 2019 року співачка потрапила до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові.

Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена. 16 березня 2019 року о 18:20 артистка пішла з життя – Началова не перенесла операції.

При цьому в листопаді 2019 року дієтолог Маріят Мухіна розповіла, що Юлія Началова занапастила своє здоров'я тим, що обрала неправильну дієту для схуднення. Вона різко знижувала вагу на різних інтернет-дієтах і заробила собі подагру і цукровий діабет.

"Схуднення – це важкий і відповідальний процес. Тут бравада не потрібна. Це дуже небезпечно. Все це потрібно контролювати, щоб не було сумних наслідків", – застерегла дієтолог.

Після смерті Началової її єдина донька Віра, яку вона народила в шлюбі з футболістом Євгеном Алдоніним, живе з бабусею і дідусем – батьками співачки. Віктор і Таїсія Началови обожнюють онучку. Бере участь у житті доньки і батько.

Євген Алдонін і Юлія Началова з донькою Вірою instagram / evgeny_aldonin

Юлія Началова з дочкою Вірою instagram / julianachalova

Юлія Началова з дочкою Вірою instagram / julianachalova

За словами Алдоніна, після смерті співачки він став брати активну участь у вихованні доньки.

"Раніше періодично забирав зі школи. Зараз постійно. Одна справа бачитися в канікули, а зараз кожен день. Набагато більше спілкуємося з донькою. Дитина як губка вбирає в себе все. Треба більше приділяти цьому часу. Вона буде менше відчувати себе самотньою і покинутою", – розповів він у шоу "ОтцыFrovka" в грудні 2019 року.

Дочка Юлії Началової з татом і його дружиною instagram / evgeny_aldonin

Дочка Юлії Началової з татом instagram / evgeny_aldonin

Також колишній чоловік Началової зазначив, що Віра "дуже добре тримається":

"Може, тримає в собі і не показує. Або до кінця не усвідомлює, що сталося. Рецепт тут простий – оточити її увагою і любов'ю. Від мене, від моєї дружини Олі. Вона теж дуже переживає через те, що сталося. З Вірою ми в постійному діалозі, постійно розмовляємо. Ми докладемо максимум зусиль, щоб вона не відчувала себе сиротою".

Євген Алдонін з дітьми instagram / evgeny_aldonin

1 грудня донька Юлії Началової відзначила 13-річчя. Свято на честь дня народження Віри влаштували її батько та його дружина Ольга у себе вдома. У гості до іменинниці приїхали друзі. Вона часто гостює у батька і няньчиться з маленькою сестрою Анжелікою.

Що стосується батьків Началової, вони пройшли курс реабілітації після смерті єдиної доньки. Лікування в клініці Ізраїлю, яке полягало, перш за все, в наданні психологічної допомоги, оплатив забезпечений шанувальник артистки.

Юлія Началова та її батько Віктор instagram / julianachalova

Юлія Началова та її мама Таїсія instagram / julianachalova

Таїсія Началова instagram / isaeva.anya

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