Юлія Началова померла рік тому: як зараз живе її 13-річна дочка

Рівно рік тому, 16 березня 2019 року популярна російська співачка Юлія Началова померла від гострої серцевої недостатності, яка настала через набряк легенів і мозку.
У день пам'яті Юлії Началової OBOZREVATEL згадував, що стало причиною хвороби артистки і як через рік після її загибелі живе її сім'я.
Юлія Началова з сім'єю
instagram / julianachalova
Юлії Началовій було 38 років. Незадовго до своєї смерті вона перебувала у вкрай важкому стані. 11 березня 2019 року співачка потрапила до реанімації з критично високим рівнем цукру в крові.
Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис і гангрена. 16 березня 2019 року о 18:20 артистка пішла з життя – Началова не перенесла операції.
При цьому в листопаді 2019 року дієтолог Маріят Мухіна розповіла, що Юлія Началова занапастила своє здоров'я тим, що обрала неправильну дієту для схуднення. Вона різко знижувала вагу на різних інтернет-дієтах і заробила собі подагру і цукровий діабет.
"Схуднення – це важкий і відповідальний процес. Тут бравада не потрібна. Це дуже небезпечно. Все це потрібно контролювати, щоб не було сумних наслідків", – застерегла дієтолог.
Після смерті Началової її єдина донька Віра, яку вона народила в шлюбі з футболістом Євгеном Алдоніним, живе з бабусею і дідусем – батьками співачки. Віктор і Таїсія Началови обожнюють онучку. Бере участь у житті доньки і батько.
Євген Алдонін і Юлія Началова з донькою Вірою
instagram / evgeny_aldonin
Юлія Началова з дочкою Вірою
instagram / julianachalova
Юлія Началова з дочкою Вірою
instagram / julianachalova
За словами Алдоніна, після смерті співачки він став брати активну участь у вихованні доньки.
"Раніше періодично забирав зі школи. Зараз постійно. Одна справа бачитися в канікули, а зараз кожен день. Набагато більше спілкуємося з донькою. Дитина як губка вбирає в себе все. Треба більше приділяти цьому часу. Вона буде менше відчувати себе самотньою і покинутою", – розповів він у шоу "ОтцыFrovka" в грудні 2019 року.
Дочка Юлії Началової з татом і його дружиною
instagram / evgeny_aldonin
Дочка Юлії Началової з татом
instagram / evgeny_aldonin
Також колишній чоловік Началової зазначив, що Віра "дуже добре тримається":
"Може, тримає в собі і не показує. Або до кінця не усвідомлює, що сталося. Рецепт тут простий – оточити її увагою і любов'ю. Від мене, від моєї дружини Олі. Вона теж дуже переживає через те, що сталося. З Вірою ми в постійному діалозі, постійно розмовляємо. Ми докладемо максимум зусиль, щоб вона не відчувала себе сиротою".
Євген Алдонін з дітьми
instagram / evgeny_aldonin
1 грудня донька Юлії Началової відзначила 13-річчя. Свято на честь дня народження Віри влаштували її батько та його дружина Ольга у себе вдома. У гості до іменинниці приїхали друзі. Вона часто гостює у батька і няньчиться з маленькою сестрою Анжелікою.
Що стосується батьків Началової, вони пройшли курс реабілітації після смерті єдиної доньки. Лікування в клініці Ізраїлю, яке полягало, перш за все, в наданні психологічної допомоги, оплатив забезпечений шанувальник артистки.
Юлія Началова та її батько Віктор
instagram / julianachalova
Юлія Началова та її мама Таїсія
instagram / julianachalova
Таїсія Началова
instagram / isaeva.anya
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Юлія Началова була екстрено госпіталізована 11 березня 2019 року, оскільки в неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, на яку вона хворіла в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гостру ниркову недостатність.
Блогер Олена Міро проаналізувала ситуацію зі співачкою і прийшла до висновку, що її стан погіршився через алкоголь. Детальніше про хворобу Началової читайте за цим посиланням.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началову в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.
Читайте всі новини по темі "Батьки і діти" на сайті "OBOZREVATEL".