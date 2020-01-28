Юлія Чиркова aka Джіа Лісса вразила грою на укулеле

Російська порноактриса Юлія Чиркова, більш відома як Джіа Лісса, показала, як вона грає на своєму улюбленому інструменті укулеле.

У своєму Instagram-акаунті вона виклала відео однієї зі своїх авторських пісень, яку зіграла в одному з ресторанів французької столиці.

"Я написала цю пісню в жарт після того, як захопила ПорнХаб. У цьому відео я співаю в Парижі в очікуванні сніданку", - уточнила Чиркова.

Джіа Лісса (Юлія Чиркова) – російська порноактриса. Кар'єру в фільмах для дорослих почала у 2017 році, тоді дівчині був 21 рік. Перший час знімалася в лесбійських сценах, після чого підписала контракт з однією з порностудій і почала грати у фільмах вже з чоловіками.

У вересні 2018 року Джіа Лісса разом з угоркою Лексі Лайоа виграла нагороду "Краща сцена сексу – лесбійський фільм". Через деякий час виграла іншу нагороду – "Краща сцена сексу – гламкор".

У січні 2020 року одержала так званий "Порно-Оскар", перемігши в номінації "Краща іноземна сцена групового сексу" за фільм Double Dare.

У дівчини є хобі – укулеле і пісні.

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