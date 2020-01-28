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28 січня • оновлено в 17:08
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Юлія Чиркова aka Джіа Лісса вразила грою на укулеле

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Російська порноактриса Юлія Чиркова, більш відома як Джіа Лісса, показала, як вона грає на своєму улюбленому інструменті укулеле.

У своєму Instagram-акаунті вона виклала відео однієї зі своїх авторських пісень, яку зіграла в одному з ресторанів французької столиці.

I wrote this song for fun when I did @pornhub takeover 😂 In this video I sing in Paris while waiting for my breakfast #jialissamusic

Публікація від Jia Lissa (@jialissareal)

"Я написала цю пісню в жарт після того, як захопила ПорнХаб. У цьому відео я співаю в Парижі в очікуванні сніданку", - уточнила Чиркова.

Джіа Лісса (Юлія Чиркова) – російська порноактриса. Кар'єру в фільмах для дорослих почала у 2017 році, тоді дівчині був 21 рік. Перший час знімалася в лесбійських сценах, після чого підписала контракт з однією з порностудій і почала грати у фільмах вже з чоловіками.

Юлія Чиркова aka Джіа Лісса вразила грою на укулеле
Юлія Чиркова aka Джіа Лісса вразила грою на укулеле
Юлія Чиркова aka Джіа Лісса вразила грою на укулеле
Юлія Чиркова aka Джіа Лісса вразила грою на укулеле

У вересні 2018 року Джіа Лісса разом з угоркою Лексі Лайоа виграла нагороду "Краща сцена сексу – лесбійський фільм". Через деякий час виграла іншу нагороду – "Краща сцена сексу – гламкор".

Юлія Чиркова aka Джіа Лісса вразила грою на укулеле

У січні 2020 року одержала так званий "Порно-Оскар", перемігши в номінації "Краща іноземна сцена групового сексу" за фільм Double Dare.

У дівчини є хобі – укулеле і пісні.

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