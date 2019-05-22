Яценюку - 45: як змінювався політик за час при владі

Сьогодні 22 травня свій 45 день народження святкує український політик Арсеній Яценюк. В різний час він займав ключові посади в уряді країни.

Яценюк був міністром економіки в 2005-2006 році і міністром закордонних справ у в 2007. Також в 2007-2008 він був головою Верховної ради України, а з 2014 по 2016 рік - прем'єр-міністром України. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювався політик.

Арсеній Яценюк Фокус.ua

Арсеній Яценюк народився 22 травня 1974 року в Чернівцях в родині викладача історії Чернівецького університету доцента Петра Івановича Яценюка та викладачки французької мови Марії Григорівни Яценюк.

Арсеній Яценюк в дитинстві 24smi.org

У 1991 році закінчив зі срібною медаллю спеціалізовану англомовну школу № 9 імені Панаса Мирного. У тому ж році вступив на юридичний факультет Чернівецького національного університету, який закінчив за спеціальністю правознавство.

Арсеній Яценюк 24smi.org

У 2001 році 27-річний Яценюк закінчив Чернівецький торгово-економічний інститут - філія Київського національного торговельно-економічного університету - за фахом "облік і аудит", отримавши другу вищу освіту.

Арсеній Яценюк і Кондоліза Райс, вересень 2007 року wikipedia.org

20 вересня 2006 президент України Ющенко призначив Яценюка першим заступником глави Секретаріату президента України - представником президента України в Кабінеті Міністрів України.

Арсеній Яценюк та Віктор Янукович 24smi.org

Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко 24smi.org

У 2013 році Яценюк брав участь в Майдані.

Арсеній Яценюк на Евромайдане. wikipedia.org

У 2014 році став прем'єр-міністром України, а через 2 роки пішов у відставку.

Арсеній Яценюк і Барак Обама wikipedia.org

Арсеній Яценюк 24smi.org

Арсеній Яценюк 24smi.org

Арсеній Яценюк

Як раніше писав OBOZREVATEL, 11 травня, скандальному депутату Верховної Ради України Надії Савченко виповнилося 38 років.

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