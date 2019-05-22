ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

Яценюку - 45: як змінювався політик за час при владі

6.4тЧитати матеріал російською

Сьогодні 22 травня свій 45 день народження святкує український політик Арсеній Яценюк. В різний час він займав ключові посади в уряді країни.

Яценюк був міністром економіки в 2005-2006 році і міністром закордонних справ у в 2007. Також в 2007-2008 він був головою Верховної ради України, а з 2014 по 2016 рік - прем'єр-міністром України. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювався політик.

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк

Фокус.ua

Новини
Лобода таємно втекла з Росії в Україну: що трапилося

Арсеній Яценюк народився 22 травня 1974 року в Чернівцях в родині викладача історії Чернівецького університету доцента Петра Івановича Яценюка та викладачки французької мови Марії Григорівни Яценюк.

Арсеній Яценюк в дитинстві

Арсеній Яценюк в дитинстві

24smi.org

У 1991 році закінчив зі срібною медаллю спеціалізовану англомовну школу № 9 імені Панаса Мирного. У тому ж році вступив на юридичний факультет Чернівецького національного університету, який закінчив за спеціальністю правознавство.

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк

24smi.org

У 2001 році 27-річний Яценюк закінчив Чернівецький торгово-економічний інститут - філія Київського національного торговельно-економічного університету - за фахом "облік і аудит", отримавши другу вищу освіту.

Арсеній Яценюк і Кондоліза Райс, вересень 2007 року

Арсеній Яценюк і Кондоліза Райс, вересень 2007 року

wikipedia.org

20 вересня 2006 президент України Ющенко призначив Яценюка першим заступником глави Секретаріату президента України - представником президента України в Кабінеті Міністрів України.

Арсеній Яценюк та Віктор Янукович

Арсеній Яценюк та Віктор Янукович

24smi.org

Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко

Арсеній Яценюк та Юлія Тимошенко

24smi.org

У 2013 році Яценюк брав участь в Майдані.

Арсеній Яценюк на Евромайдане.

Арсеній Яценюк на Евромайдане.

wikipedia.org

У 2014 році став прем'єр-міністром України, а через 2 роки пішов у відставку.

Арсеній Яценюк і Барак Обама

Арсеній Яценюк і Барак Обама

wikipedia.org

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк

24smi.org

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк

24smi.org

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк

Як раніше писав OBOZREVATEL, 11 травня, скандальному депутату Верховної Ради України Надії Савченко виповнилося 38 років.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Євромайдан" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євромайдан
Особа
Арсеній Яценюк
Місце
Україна
Тег
Майдан
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
5
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Всё верно, не упомянули только трусливое бегство после отставки в 2016 году, не по Сеньке шапка оказалась и жалкие потуги вернуться в последнее время ! Что плохо живётся на ворованном добре ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати ...а почему в разделе...SHOW??????
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Этот мурло запомнится в истории двумя моментами....Закладкой стены(нки)...и выносом за яйца с трибуны
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки