Яку трагедію пережив Василь Лановий і що там за моторошна таємниця

Російський актор театру і кіно Василь Лановий, який раніше скаржився, що його нібито можуть вбити, якщо він приїде в Україну, пережив трагедію в зв'язку зі смертю свого сина.

37-річний Сергій Лановий раптово помер від серцевого нападу у 2013 році. Засоби масової інформації вважали, що його смерть оповита таємницею.

Лановий-молодший закінчив Московський державний університет і якийсь час працював в Міністерстві фінансів РФ, проте кар'єра в держслужбі у нього не склалася. Внаслідок цього він був змушений часто міняти місце роботи, і мав проблеми з наркотиками і алкоголем – в пресі час від часу з'являлися скандальні публікації, пов'язані з ім'ям Сергія Ланового.

Втім, Лановий боровся з залежністю і звертався за допомогою в реабілітаційний центр, де відбулося його знайомство з майбутньою цивільною дружиною Ольгою Коротіною, яка працювала психологом в одному з центрів. Лановому вдалося впоратися з проблемами, разом з Ольгою вони жили в квартирі у Санкт-Петербурзі.

15 жовтня 2013 року Сергій Лановий помер від гострої серцевої недостатності. На момент смерті він перебував один в квартирі Коротіної у Санкт-Петербурзі. Як стверджували тоді знайомі Сергія, проблеми з серцем у Ланового могли з'явитися внаслідок вживання в минулому наркотичних речовин.

Василь Лановий і його дружина Ірина Купченко в той же день дізналися про смерть Сергія.

За інформацією МК, в останні роки перед смертю Сергій Лановий спілкувався з адептами однієї з сект, на базі якої функціонувала організація "Центр здорової молоді".

Відповідно до даної версії, секта прищепила синові Ланового комплекс провини за своє минуле і вселила постійний страх про те, що після відходу з організації він нібито обов'язково повернеться до наркотиків. Мабуть, Сергій Лановий, впоравшись із залежністю, не витримав важких переживань з цього приводу.

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