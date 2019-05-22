"Якщо буде зовсім погано..." Кошовий розповів про подальшу долю "Кварталу" без Зеленського

Зірка студії "Квартал 95" і близький друг президента Володимира Зеленського Євген Кошовий розповів, як далі складеться доля "Кварталу".

Так, Зеленський після того, як обійняв посаду президента країни, відійшов від справ у студії, багато його обов'язків, зокрема й у контексті керування, тепер виконуватиме саме Кошовий. Про подальшу роботу у "Кварталі" Євген розповів у інтерв'ю для видання "Новини України" (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Сам Євген вважає, що керувати імперією буде нелегко, проте вся їхня команда впорається з будь-якими труднощами. Детальніше про те, що буде з "Кварталом" без Зеленського, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Зеленський і Кошовий Нromadske.ua

"Керувати "95 Кварталом" буде тепер складно, а як ви думали? Керувати імперією, яку побудувала людина, що стояла біля витоків і потім передала її в мої руки. Я, звісно, не думаю, що я керуватиму "Кварталом" сам, особисто", — розповів Кошовий.

Також він вказав, що не збирається переймати кермо влади на себе, оскільки фізично не може охопити рішення всіх питань, особливо менеджменту.

"У нас є творчий колектив. Всі разом, я думаю, ми не впадемо у бруд обличчям перед паном президентом і, скажу так, що не зіпсуємо обличчя студії "Квартал 95" за ці п'ять років. У нас у колективі вистачить людей, які розуміють, як ідуть і мають іти справи "Кварталу". Але якщо взагалі буде погано, то звісно, доведеться звернутися за порадою до президента. Ми будемо записуватися до нього на прийом, за протоколом, як годиться", — підсумував Кошовий.

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