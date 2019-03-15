''Якщо б вони теж...'' В мережі смішно потролили плакати кандидатів у президенти України

Автори Facebook-пабліка "Історія України в схемах та мемах" потішили своїх підписників яскравим троллінгом агітаційних плакатів кандидатів у президенти України.

У стрічці сторінки опублікували добірку зображень за участю історичних особистостей на кшталт Ярослава Мудрого, Івана Мазепи, припустивши, як виглядали б їх плакати, якби вони брали участь у президентських перегонах.

Фото: facebook.com/istukrmemes

Фото: facebook.com/istukrmemes

Примітно, що в деяких зображеннях можна побачити прямі паралелі з реальними кандидатами.

Так, найбільш популярним серед мемів став плакат нібито з агітацією за князя Данила Галицького. Над зображенням політичного діяча розміщений слоган "Князів багато. Король - один".

Фото: facebook.com/istukrmemes

Фото: facebook.com/istukrmemes

Фото: facebook.com/istukrmemes

Фото: facebook.com/istukrmemes

Фото: facebook.com/istukrmemes

Фото: facebook.com/istukrmemes

Фото: facebook.com/istukrmemes

Ідею авторів пабліка оцінили сотнями лайків. У коментарях користувачі також жартують на цю тему, пропонують свої варіанти агітаційних плакатів.

Фото: facebook.com/istukrmemes

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