Популярна російська актриса Олександра Яковлєва, яка кілька років бореться з онкологією, поділилася з шанувальниками новим фото.

Відповідний знімок артистка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в елегантній синій сукні й з легким макіяжем. Кадри були зроблені під час вручення Яковлевій нагороди – їй надали звання почесної громадянки Калінінграда.

Яковлєвій надали звання почесної громадянки Калінінграда (джерело – Instagram Олександри Яковлєвої)

"Я дуже щаслива!" – прокоментувала свою публікацію зірка фільму "Чародії".

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Яковлєвої та засипали її компліментами.

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Яковлєва, яка бореться з раком, поділилася свіжим фото: як виглядає зірка "Чарівників"

Яковлєва, яка бореться з раком, поділилася свіжим фото: як виглядає зірка "Чарівників"

Яковлєва, яка бореться з раком, поділилася свіжим фото: як виглядає зірка "Чарівників"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса Шеннен Доерті, яка прославилася завдяки серіалам "Беверлі Хіллз" та "Зачаровані", розповіла про те, що у неї діагностували рак грудей четвертої стадії.