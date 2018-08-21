"Якось бридко..." Руки-базуки розлютив мережу інтимним відео із зіркою "Дому-2"

Скандальний російський синтоловий бодібілдер Кирило Терешин, більш відомий як "Руки-базуки", виклав у соціальній мережі інтимне відео з екс-учасницею "Дому-2", моделлю Олесею Малібу (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

На кадрах пара імітує статевий акт. При цьому в відеоролику Кирило Терешин заявив, що Олеся - його "дівчина номер один". Скандальне відео опубліковано в Instagram-акаунті бодібілдера.

Синтоловий "качок" також вельми красномовно підписав свою публікацію.

Кадр із відео Instagram @ruki_bazuki_official

"Бувають моменти, коли я навіть відмовляю дівчатам у сексі, оскільки мені багато дівчат не за статусом, мені соромно просто буде, дівчина повинна бути красива, з цицьками, попою і з характером", - зазначив він.

Крім цього, голос за кадром пропонує зводити Кирила в стриптиз-клуб. Олеся ж сміється і каже, що у неї "петтінг на базуці". При цьому дівчина зазначила, що секс у них буде тільки після весілля.

Фоловери Терешина в Instagram вибухнули хвилею критики, написавши, що їм бридко дивитися на те, що відбувається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бодібілдер Кирило Терешин, більш відомий як "Руки-базуки", здивував шанувальників черговою витівкою. Так, хлопець за допомогою ін'єкцій синтолу збільшив свої ікри, назвавши їх "ноги-ракети".