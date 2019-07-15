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Яким я буду старим? Зірок підкорив новий тренд в мережі

27.8т Читати матеріал російською

У мережі набирає популярність черговий флешмоб. Так, зірки масово почали ділитися знімками, на яких вони зображені в літньому віці.

Фото артисти розмістили на своїх сторінках в Instagram.

Тимур Батрутдінов

Тимур Батрутдінов

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"Я, Тимур Батрутдінов і Вадим Галигін в старості", - написав російський комік Гарік Харламов.

Яким я буду старим? Зірок підкорив новий тренд в мережі

Не відстає від трендів і дружина популярного коміка. Христина Асмус також поділилася кадром, на якому її обличчя покрите зморшками.

"Побочки від хлоргексидину", - пожартувала 31-річна артистка.

"Ось так я буду виглядати в старості. Хоча, колір волосся майже не змінився. Ви вже уявляли свою старість?", - написав український ведучий Олександр Педан.

Скандальна російська актриса Настасья Самбурська також не оминула тренд стороною.

"Самотня пенсіонерка 57 років. Зріст 178. Груди 3 розміру. Шукаю чоловіка, 60+ для спільного проживання. Іногородніх і тих, що п'ють прошу не турбувати", - написала вона.

Журналіст Антон Комаров показав, як будуть виглядати в старості українські політики.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

facebook.com/akomarofff

Олег Винник

Олег Винник

facebook.com/akomarofff

Олег Ляшко

Олег Ляшко

facebook.com/akomarofff

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

facebook.com/akomarofff

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

facebook.com/akomarofff

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

facebook.com/akomarofff

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярні Instagram-блогери і моделі масово підпали під вплив нового тренда на купальники природних відтінків.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Гарік Бульдог Харламов Крістіна Асмус Олександр Педан Тимур Батрутдинов
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