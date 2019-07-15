Яким я буду старим? Зірок підкорив новий тренд в мережі

У мережі набирає популярність черговий флешмоб. Так, зірки масово почали ділитися знімками, на яких вони зображені в літньому віці.
Фото артисти розмістили на своїх сторінках в Instagram.
Тимур Батрутдінов
"Я, Тимур Батрутдінов і Вадим Галигін в старості", - написав російський комік Гарік Харламов.
Не відстає від трендів і дружина популярного коміка. Христина Асмус також поділилася кадром, на якому її обличчя покрите зморшками.
"Побочки від хлоргексидину", - пожартувала 31-річна артистка.
"Ось так я буду виглядати в старості. Хоча, колір волосся майже не змінився. Ви вже уявляли свою старість?", - написав український ведучий Олександр Педан.
Скандальна російська актриса Настасья Самбурська також не оминула тренд стороною.
"Самотня пенсіонерка 57 років. Зріст 178. Груди 3 розміру. Шукаю чоловіка, 60+ для спільного проживання. Іногородніх і тих, що п'ють прошу не турбувати", - написала вона.
Журналіст Антон Комаров показав, як будуть виглядати в старості українські політики.
Петро Порошенко
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Олег Винник
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Олег Ляшко
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Юлія Тимошенко
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Володимир Гройсман
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Володимир Зеленський
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Як раніше писав OBOZREVATEL, популярні Instagram-блогери і моделі масово підпали під вплив нового тренда на купальники природних відтінків.
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