Який вигляд мають без макіяжу українські зірки. Знімки без фотошопу

Природна краса вже давно стала мейнстрімом по всьому світу.

Цьому тренду йдуть не тільки голлівудські знаменитості, а й вітчизняні зірки, регулярно показуючи в соціальних мережах знімки без макіяжу.

OBOZREVATEL зібрав фотографії українських зірок без фотошопу: Маша Єфросиніна, Тіна Кароль, Катя Осадча та багато інших.

Настя Каменських

Співачка NK регулярно публікує знімки без макіяжу в Instagram. 33-річна зірка не соромиться показувати себе шанувальникам в зручному домашньому одязі, без макіяжу, фільтрів. Каменських не раз ділилася своїми секретами краси, які допомагають їй мати прекрасний виглядат вранці.

• Засинає до півночі (точніше о 21:30, максимум о 22:00). NK зазначає, що саме в цей час виробляється гормон сну, який допомагає мати гарний вигляд, продовжити молодість і боротися зі стресом.

• Щоб вранці обличчя мало свіжий вигляд, виконавиця випиває свою норму води до 16:00. Потім, за кілька годин до сну, можна зробити ще максимум кілька ковтків.

• У кімнаті перед сном повинно бути досить прохолодно і повністю темно.

• Щоб шкіра не була сухою, потрібно звертати увагу на вологість в кімнаті. Включене опалення сушить повітря, тому ідеально було б мати зволожувач.

• Крем знаменитість наносить безпосередньо перед сном, за півгодини до нього. Таким чином його вбирає в себе не подушка, а обличчя.

• Після пробудження робить легкий масаж обличчя. Варто приділити масажу хоча б 5 хвилин вранці і обличчя відразу "прокидається".

Настя Каменських.

Надя Дорофєєва

30-річна співачка нерідко виставляє в Instagram фото і відео без краплі косметики на обличчі. Підписники захоплюються красою зірки і кажуть, що вона красива навіть, коли без грама косметики.

Надя Дорофєєва.

Юля Саніна

30-річна артистка обожнює макіяж, але в звичайному повсякденному житті віддає перевагу відмовитися від будь-якої косметики.

"У звичайному житті я не дуже багато часу витрачаю на свою зовнішність і ходжу майже без макіяжу, і мені приємно, що два-три рази на тиждень два хлопця-профі чаклують наді мною. Плюс я дуже податлива і завжди відкрита до експериментів, і майже ніколи не говорю нашим стилістам "ні!" Коли ми з Валом лаємося, я говорю йому: "На моєму місці ти б і тижня не витримав!" нашим хлопчикам то холодно, то жарко, то щось коле, то незручно. я ж все терплю ", – ділилася зірка для видання Vogue.

Юля Саніна.

Маша Єфросиніна

Телеведуча також вважає за краще відпочивати час від часу від косметики. Крім того, зірка не соромиться показувати себе без макіяжу, тим самим демонструючи свою натуральну красу. Артистка ділилася з шанувальниками своїми секретами краси в соціальних мережах:

• Очищення. 2 рази в день: вранці і ввечері я проводжу очищення, глибоке, в домашніх умовах.

• Косметолог. Є люди, які постійно тримають руку на пульсі, стежать за новими тенденціями, і їм можна своє обличчя довіряти. Ніяких примочок з квашеної капусти, побережіть себе.

• Знімати макіяж в будь-якому випадку. Макіяж потрібно змивати обов'язково. Якщо вам ліньки, вдарте себе по щоці, побийтеся головою об стіну, але все одно зніміть макіяж.

• Маски для обличчя. Якщо я чимось займаюся (читаю книгу, мию посуд) або у мене є година вільного часу, я обов'язково що-небудь собі намазюкаю на обличчя.

• Спати в провітреному приміщенні. Якщо трохи ти підморожений (не відморожений), шкіра зберігатиметься довше.

Маша Єфросиніна.

Ольга Сумська

54-річна акторка регулярно відвідує косметолога, про що неодмінно розповідає в своїх соцмережах. Вона показує обличчя без макіяжу з самого ранку і, попри вікові зморшки, Сумська має чудовий вигляд.

Ольга Сумська.

Катя Осадча

Українська телеведуча часто з'являється перед шанувальниками в соцмережах без косметики. 37-річна зірка не раз зізнавалася, що запорука її доглянутої шкірі в зволоженні. Для поліпшення кольору обличчя вона використовує олію вітаміну С.

Катя Осадча.

Тіна Кароль

Артистку нечасто можна побачити без гриму. І на сцену, і в люди 35-річна співачка зазвичай виходить з мейком. Але дивлячись на соцмережі Кароль можна знайти кілька кадрів, де вона постає перед шанувальниками без макіяжу.

Тіна Кароль.

Надя Мейхер

38-річна артистка не раз зізнавалася, що категорично ставиться до пластики і уколів "краси".

"Я до пластики абсолютно категорична. Навіть не просто до пластики, а й до уколів краси. Проблема нашого суспільства – це бажання бути ідеальним. На жаль, це призводить до згубних наслідків, тому що, якщо подивитися на наших дівчат, які роблять щось то з собою, вони стають схожими один на одного: схожі носи, губи, рівненькі лоби. у мене рухається лоб, у мене немає ніяких уколів", – розповідала зірка.

Надя Мейхер.

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