"Який секс!" MARUV в образі поліцейської розбурхала мережу

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) розбурхала мережу серією відвертих фото зі свого концерту в Росії. Так, артистка з'явилася в образі поліцейської.

Фото Корсун розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Поліція, яку ми заслужили", "Що потрібно зробити, щоб мене заарештувала саме ця поліція?", "Арештуйте мене", "Ідеальна", "Який секс", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!