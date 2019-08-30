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"Який секс!" MARUV в образі поліцейської розбурхала мережу

1.4т Читати матеріал російською

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) розбурхала мережу серією відвертих фото зі свого концерту в Росії. Так, артистка з'явилася в образі поліцейської.

Фото Корсун розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Який секс!" MARUV в образі поліцейської розбурхала мережу
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"Який секс!" MARUV в образі поліцейської розбурхала мережу
"Який секс!" MARUV в образі поліцейської розбурхала мережу
"Який секс!" MARUV в образі поліцейської розбурхала мережу
"Який секс!" MARUV в образі поліцейської розбурхала мережу

"Поліція, яку ми заслужили", "Що потрібно зробити, щоб мене заарештувала саме ця поліція?", "Арештуйте мене", "Ідеальна", "Який секс", - пишуть в мережі.

"Який секс!" MARUV в образі поліцейської розбурхала мережу
"Який секс!" MARUV в образі поліцейської розбурхала мережу
"Який секс!" MARUV в образі поліцейської розбурхала мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.

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Особа
MARUV
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