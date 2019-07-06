"Який ще секс-символ?" Семенович жорстко висміяли в мережі за голе фото

39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович поділилася з шанувальниками пікантними фото з усіх боків і поскаржилася на великі форми.

Зірка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram. На них вона в закритому купальнику позувала в на березі моря, демонструючи свою величезну груди.

"Дорогі мої чоловіки, за вашими численними проханнями фото в купальнику і з усіх боків. Мені от цікаво, чоловікам які підписані на мене, подобаються дівчата з формами? Я ніколи не була худою і не влазила в стандартні параметри модних дизайнерів, але при цьому довгий час вважаюся секс символом, і це справжня правда. Я ніяк не можу зрозуміти, чому світові бренди шиють одяг на дівчат максимум з 3-4 розміром грудей, а що ж робити нам, у кого 5-6 розмір?", - обурилася Семенович.

Шанувальники побачили фотошоп на попі Анни instagram.com/ann_semenovich

Зірка впевнена, що вона секс-символ instagram.com/ann_semenovich

Анну закликають худнути instagram.com/ann_semenovich

У відповідь артистку закидали негативними коментарями, деякі навіть помітили фотошоп на сідницях зірки. "Який ще секс-символ, що за маячня?", "А звідки ти дізналася секс-символ ти чи ні? Сама себе в цей список внесла?", - писали в коментарях.

Також користувачі викрили Анну в зловживанні фотошопом, а деякі навіть радили їй схуднути. "Корсет-купальник у жодному разі не красить. У тебе зайве вилізло ззовні і це не красиво", "На попі і нижче видно сліди фотошопу. Обман. Не вірю", "Анна, ви прям пампушка, по-моєму, ви добре поправилися з того року", "Треба худнути, вибачте", - відзначили в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку назвали "силіконовою феєю" через надмірно великі груди.

Також 39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович влаштувала скандал в мережі, попросивши своїх шанувальників не лізти в її життя і "засунути свою думку в с*аку".

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