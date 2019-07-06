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"Який ще секс-символ?" Семенович жорстко висміяли в мережі за голе фото

9.2тЧитати матеріал російською

39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович поділилася з шанувальниками пікантними фото з усіх боків і поскаржилася на великі форми.

Зірка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram. На них вона в закритому купальнику позувала в на березі моря, демонструючи свою величезну груди.

"Дорогі мої чоловіки, за вашими численними проханнями фото в купальнику і з усіх боків. Мені от цікаво, чоловікам які підписані на мене, подобаються дівчата з формами? Я ніколи не була худою і не влазила в стандартні параметри модних дизайнерів, але при цьому довгий час вважаюся секс символом, і це справжня правда. Я ніяк не можу зрозуміти, чому світові бренди шиють одяг на дівчат максимум з 3-4 розміром грудей, а що ж робити нам, у кого 5-6 розмір?", - обурилася Семенович.

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Шанувальники побачили фотошоп на попі Анни

Шанувальники побачили фотошоп на попі Анни

instagram.com/ann_semenovich

Зірка впевнена, що вона секс-символ

Зірка впевнена, що вона секс-символ

instagram.com/ann_semenovich

Анну закликають худнути

Анну закликають худнути

instagram.com/ann_semenovich

У відповідь артистку закидали негативними коментарями, деякі навіть помітили фотошоп на сідницях зірки. "Який ще секс-символ, що за маячня?", "А звідки ти дізналася секс-символ ти чи ні? Сама себе в цей список внесла?", - писали в коментарях.

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Також користувачі викрили Анну в зловживанні фотошопом, а деякі навіть радили їй схуднути. "Корсет-купальник у жодному разі не красить. У тебе зайве вилізло ззовні і це не красиво", "На попі і нижче видно сліди фотошопу. Обман. Не вірю", "Анна, ви прям пампушка, по-моєму, ви добре поправилися з того року", "Треба худнути, вибачте", - відзначили в мережі.

"Який ще секс-символ?" Семенович жорстко висміяли в мережі за голе фото
"Який ще секс-символ?" Семенович жорстко висміяли в мережі за голе фото
"Який ще секс-символ?" Семенович жорстко висміяли в мережі за голе фото
"Який ще секс-символ?" Семенович жорстко висміяли в мережі за голе фото
"Який ще секс-символ?" Семенович жорстко висміяли в мережі за голе фото
"Який ще секс-символ?" Семенович жорстко висміяли в мережі за голе фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірку назвали "силіконовою феєю" через надмірно великі груди.

Також 39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович влаштувала скандал в мережі, попросивши своїх шанувальників не лізти в її життя і "засунути свою думку в с*аку".

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Анна Семенович
Місце
РосіяМосква
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ну, это они от зависти. Без фотошопа все звезды выглядят совсем не звездно, а у Семенович все в меру. Мужики фыркают, дабы жен порадовать(ну и алиби, мол не на титьки зашел поглазеть, а хотел донести свое критическое мнение). А тетки злобствуют, поскольку обидно же им, что у них ни рожи, ни кожи, ни сисек.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Модератор,чмо,сосущее у какцапов.
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CARGO 100
CARGO 100
Да куда нам, у вас же самая "сексуальная" страна ...
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