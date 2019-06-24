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"Який несмак": повністю голий Кіркоров засвітився в новому кліпі

2.1тЧитати матеріал російською

Російського співака Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стеснение пропало". Так, у провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.

Крім того, Кіркоров знявся в кліпі, який розмістили на Youtube-каналі StarPro, повністю оголеним.

Кадр із кліпу "Стиснення пропало"

Кадр із кліпу "Стиснення пропало"

Скріншот із відео

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Кадр із кліпу "Стиснення пропало"

Кадр із кліпу "Стиснення пропало"

Скріншот із відео

Кадр із кліпу "Стиснення пропало"

Кадр із кліпу "Стиснення пропало"

Скріншот із відео

"Який несмак у всьому. З приємного в цьому кліпі тільки собака", "Це черговий треш", "Колір настрою синій", звичайно, був краще. Очікував більшого", " Який же відстій", "До цього я дивилася його старі кліпи й потім побачила ось це, що це взагалі таке? Поверніть нормального Філіпа, навіщо ця маячня? Де те, за що його полюбили?", — пишуть у мережі.

"Який несмак": повністю голий Кіркоров засвітився в новому кліпі
"Який несмак": повністю голий Кіркоров засвітився в новому кліпі
"Який несмак": повністю голий Кіркоров засвітився в новому кліпі
"Який несмак": повністю голий Кіркоров засвітився в новому кліпі
"Який несмак": повністю голий Кіркоров засвітився в новому кліпі
"Який несмак": повністю голий Кіркоров засвітився в новому кліпі
"Який несмак": повністю голий Кіркоров засвітився в новому кліпі

Раніше, Кіркоров опублікував промо-ролик для кліпу, в якому з'явилася українська зірка Світлана Лобода, телеведуча Ксенія Собчак і співак Олександр Рева.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російський співак Філіп Кіркоров, під час інтерв'ю журналістці Ксенії Собчак, показав свій будинок. Так, він заявив, що мав заплатити за житло 25 мільйонів доларів. Собчак же була шокована величезною вбиральнею.

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Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Росія
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