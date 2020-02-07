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8 лютого • оновлено в 08:04
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"Який мудак": Самбурську кинули і дали їй грубу пораду

1.9т
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Зірка серіалу "Універ" Настасья Самбурська заявила, що її кинули і вирішила відправитися в нічний клуб з метою позбавлення від стресу.

У своєму Instagram-акаунті актриса закликала всіх "брошенок" її підтримати.

😩😩😩

Публікація від Настасья Самбурська (@samburskaya)

"Мене сьогодні кинули. І у відповідь на це я вирішила кинути пару кілограм. Тому сьогодні я де-небудь в московському нічному клубі буду танцювати до упаду, потіти і худнути. Тому всі покинуті – об'єднуйтеся, і кажіть, який він мудак, і як він мене не гідний", - заявила Самбурська.

І нарвалася на грубий коментар.

"Головне не обі**ись", - написав їй користувач мережі.

"Щаслива тварина, хіба так можна", - з гумором відреагувала актриса.

"Який мудак": Самбурську кинули і дали їй грубу пораду

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
А хто це?на вигляд обдовбана шлендра якась
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Гоша Злой
Гоша Злой
олл
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