Які звички заважають схуднути: названий топ-5

Звичні речі, які робить практично кожна людина, можуть приносити шкоду організму. Так, наприклад, звичний сніданок у вигляді бутербродів або ж просто кави з молочною піною можуть сильно шкодити фігурі.

Про те, які звички заважають схуднути, пише Cosmopolitan.

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Пропуск зарядки

Невелика розминка вранці потрібна для того, щоб привести м'язи в тонус. Заздалегідь складіть програму вправ та повторюйте вправи їх. Організм прокинеться і буде працювати швидше, а значить, і перетравлювати все з'їдене за день.

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Подвійний латте

Це важкий напій: щоб переварити його, організму доведеться дуже сильно постаратися. А значить, він буде зайнятий цим, а не їжею, яку він отримає пізніше.

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Негативне мислення

Потрібно навчитися концентруватися і виділяти правильні речі. Якщо починати день з позитивних думок, рівень стресу значно знизиться і більше не захочеться заїдати тривогу.

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Пакетований сік

Пакетовані соки містять величезну кількість цукру, який заважає худнути.

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Бутерброди

Замість енергійного заряду бутерброди дають організму порцію порожніх калорій, які відкладаються в талії і стегнах.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, одним з кращих вправ для швидкого зміцнення м'язів преса є вакуум. Він може допомогти зробити живіт плоским, а талію тонкою в рекордно короткі терміни.