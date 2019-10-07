Які зірки шоу-бізнесу зруйнували чужі родини: топ-5 розлучниць

Багато пар українського і російського шоу-бізнесу, які вже багато років радують шанувальників демонструючи любов і щастя, починали свої відносини з конфліктів і обману. Так, Валерій Меладзе пішов від своєї дружини до Альбіни Джанабаєвої, а Заворотнюк "забрала" з родини Сергія Жигунова.
OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити топ-5 жінок, які зруйнували чужі родини.
ВІРА БРЕЖНЄВА
Роман Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе почався, коли продюсер ще був одружений на Яні Сум. Брежнєва теж була не самотня. У 2001 вона народила дочку Соню від Віталія Войченко, а в 2006-му вийшла заміж за бізнесмена Михайла Кіпермана і народила дочку Сару.
Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе
Сам Меладзе неодноразово говорив, що Брежнєва не була причиною його розлучення. Однак пізніше зізнався, що приховував любовне захоплення від дружини.
Брежнєва і Меладзе зіграли таємне весілля в Форте-дей-Мармі.
АЛЬБІНА ДЖАНАБАЄВА
Джанабаєва і Валерій Меладзе також познайомилися на початку нульових. Якщо вірити чуткам, то їх роман закрутився дуже швидко і вже в 2004 році співачка народила первістка, якого назвала Костянтином. Пізніше з'ясувалося, що батьком хлопчика є Меладзе.
"Я стала здогадуватися приблизно за два роки до остаточного розриву. Відчула, що відбувається щось погане. Валера відмовлявся розмовляти, хоча я і намагалася з'ясувати причину змін в його поведінці. А одного разу він просто зірвався і все розповів, але не став називати її імені. для мене почуте було шоком. Уже пізніше від подруги я дізналася, що це Альбіна Джанабаєва. Новина виявилася несподіванкою. Звичайно, я знала Альбіну, а й припустити не могла, що у неї є син від Валери", - ділилася Ірина, дружина Меладзе.
Пара одружилася в 2014-му, в цьому ж році на світ з'явився їхній другий син Лука.
Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе
АНАСТАСІЯ ЗАВОРОТНЮК
Під час зйомок серіалу "Моя прекрасна няня" Заворотнюк закрутила роман з колегою Сергієм Жигуновим, який на той момент був одружений на актрисі Вірі Новіковій.
Заворотнюк і Жигунов
Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"
В результаті Жигунов пішов від Новікової після більш ніж 20 років шлюбу до "прекрасної няні", але через два роки пара розлучилася.
Заворотнюк і Жигунов
ОЛЬГА БУЗОВА
Колишній гравець "Локомотива" Дмитро Тарасов познайомився з Бузовою, коли був одружений на Оксані Пономаренко. Крім того, на той момент у Оксани і Дмитра вже була дочка Ангеліна.
Ольга Бузова і Дмитро Тарасов
Пара одружилася в червні 2012 року, а в 2016 році подружжя розлучилося. Подейкують, що виною тому стала амбітність Бузової та її небажання присвятити всю себе сім'ї.
АННА СЕДОКОВА
Українська співачка Анна Седокова нещодавно була помічена в компанії латвійського баскетболіста Яніса Тімма.
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Дружина спортсмена, Сана дізнавшись про зраду накинулася з критикою на Сєдокову.
"Хіба ця шл**ндра з трьома дітьми від трьох різних чоловіків варта того? Чи відомо тобі, що на даний момент ти не єдиний її чоловік?" - обурювалася жінка.
Яніс Тімма
24СМІ
Сана намагалася всіма силами зберегти сім'ю, поки Тімма розважався з Седоковою.
"Тільки що дізналася від свого чоловіка, що ми розлучилися півроку тому. Знаю тільки те, що півроку тому він став мені зраджувати", - говорила вона.
# Бросатьетотожедар Сьогодні день відразу пішов не туди. Вранці прислали квитанцію на оплату комунальних нової квартири. 35 тис🤦🏽♀️. Виявилося, просто рахунку не доходили і це перший рахунок за всі місяці. Змирилася. Через 30 хвилин дізналася, що рахунків в два рази більше. Приїхала в салон. Виявилося, що все не так, сьогодні нового кольору не буде, мінус день з життя. Змирилася. Поїхала. Вирішила, що раз у мене такий дивний день, я повинна допомогти іншим. Майже перевела гроші. Виявилися аферисти. Миритися не стала. Села в машину, поїхала додому. Вирішила нам з цим днем не по дорозі. Трохи поревела, узбагоілась, взяла себе в руки. Зараз відійшла і думаю, як же круто, що у мене розвинений дар залишати, то що не йде. Кидати до чортової матері і починати заново. # ПроЛюбовь Дівчата часто запитують - як зустріти ідеального хлопця і щоб прям взаємно і до кінця. Я ось в цьому, звичайно, не спец (читай вікіпедію), але точно знаю одне правило. Ось якщо не йде, якщо пазли не склалися з самого початку, то повірте - не треба. Весь цей бред "я його вистражданої", "буду чекати, поки він мені напише", "він, напевно, зайнятий", "у нього, напевно, немає часу". Нічого це не працює. Коли йде, то йде відразу. Це як всім відоме стан "потоку". Мілан Кудндера писав: "Якщо любові судилося бути незабутньою, до неї з самого початку, як птиці на плечі, злітаються випадковості". І немов Небеса допомагають вам, а коли знаки інші, коли все не так, а ти така вся напружилася і дуже стараєшся, то шанс на успіх цього заходу мінімальний (але я в тебе вірю). Вміти Зупинитися і Відпустити, це теж дар і зрозуміти, що тебе не наздоганяють це теж дар. Помахати рукою і йти далі - це дар. Цінуй себе, люби і менше нервуй ❤️ Що думаєш? Чи не права я?
Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося фото, на якому видно, як чоловік, схожий на відомого продюсера і композитора Костянтина Меладзе, веселився в барі з невідомою блондинкою. Так, на кадрах він посміхався і буквально втикався носом в груди дівчини.
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