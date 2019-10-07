Які зірки шоу-бізнесу зруйнували чужі родини: топ-5 розлучниць

Багато пар українського і російського шоу-бізнесу, які вже багато років радують шанувальників демонструючи любов і щастя, починали свої відносини з конфліктів і обману. Так, Валерій Меладзе пішов від своєї дружини до Альбіни Джанабаєвої, а Заворотнюк "забрала" з родини Сергія Жигунова.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити топ-5 жінок, які зруйнували чужі родини.

ВІРА БРЕЖНЄВА

Роман Віри Брежнєвої та Костянтина Меладзе почався, коли продюсер ще був одружений на Яні Сум. Брежнєва теж була не самотня. У 2001 вона народила дочку Соню від Віталія Войченко, а в 2006-му вийшла заміж за бізнесмена Михайла Кіпермана і народила дочку Сару.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Сам Меладзе неодноразово говорив, що Брежнєва не була причиною його розлучення. Однак пізніше зізнався, що приховував любовне захоплення від дружини.

Брежнєва і Меладзе зіграли таємне весілля в Форте-дей-Мармі.

АЛЬБІНА ДЖАНАБАЄВА

Джанабаєва і Валерій Меладзе також познайомилися на початку нульових. Якщо вірити чуткам, то їх роман закрутився дуже швидко і вже в 2004 році співачка народила первістка, якого назвала Костянтином. Пізніше з'ясувалося, що батьком хлопчика є Меладзе.

"Я стала здогадуватися приблизно за два роки до остаточного розриву. Відчула, що відбувається щось погане. Валера відмовлявся розмовляти, хоча я і намагалася з'ясувати причину змін в його поведінці. А одного разу він просто зірвався і все розповів, але не став називати її імені. для мене почуте було шоком. Уже пізніше від подруги я дізналася, що це Альбіна Джанабаєва. Новина виявилася несподіванкою. Звичайно, я знала Альбіну, а й припустити не могла, що у неї є син від Валери", - ділилася Ірина, дружина Меладзе.

Пара одружилася в 2014-му, в цьому ж році на світ з'явився їхній другий син Лука.

Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе

АНАСТАСІЯ ЗАВОРОТНЮК

Під час зйомок серіалу "Моя прекрасна няня" Заворотнюк закрутила роман з колегою Сергієм Жигуновим, який на той момент був одружений на актрисі Вірі Новіковій.

Заворотнюк і Жигунов Кадр із серіалу "Моя прекрасна няня"

В результаті Жигунов пішов від Новікової після більш ніж 20 років шлюбу до "прекрасної няні", але через два роки пара розлучилася.

Заворотнюк і Жигунов

ОЛЬГА БУЗОВА

Колишній гравець "Локомотива" Дмитро Тарасов познайомився з Бузовою, коли був одружений на Оксані Пономаренко. Крім того, на той момент у Оксани і Дмитра вже була дочка Ангеліна.

Ольга Бузова і Дмитро Тарасов

Пара одружилася в червні 2012 року, а в 2016 році подружжя розлучилося. Подейкують, що виною тому стала амбітність Бузової та її небажання присвятити всю себе сім'ї.

АННА СЕДОКОВА

Українська співачка Анна Седокова нещодавно була помічена в компанії латвійського баскетболіста Яніса Тімма.

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Дружина спортсмена, Сана дізнавшись про зраду накинулася з критикою на Сєдокову.

"Хіба ця шл**ндра з трьома дітьми від трьох різних чоловіків варта того? Чи відомо тобі, що на даний момент ти не єдиний її чоловік?" - обурювалася жінка.

Яніс Тімма 24СМІ

Сана намагалася всіма силами зберегти сім'ю, поки Тімма розважався з Седоковою.

"Тільки що дізналася від свого чоловіка, що ми розлучилися півроку тому. Знаю тільки те, що півроку тому він став мені зраджувати", - говорила вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилося фото, на якому видно, як чоловік, схожий на відомого продюсера і композитора Костянтина Меладзе, веселився в барі з невідомою блондинкою. Так, на кадрах він посміхався і буквально втикався носом в груди дівчини.

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