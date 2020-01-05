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5 січня • оновлено в 17:30
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"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд

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Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, опублікувала нове фото, яке викликало неоднозначну реакцію в мережі.

Так, знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак

Ані Лорак

Instagram @anilorak

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У кадрі Лорак позує з яскравим макіяжем і зібраним волоссям.

"Як настрій? Як проходять ваші святкові дні?",поцікавилася у шанувальників співачка.

Однак в коментарях багато фанатів почали обговорювати зовсім не святковий настрій, а зовнішність зірки. Зокрема, шанувальники звернули увагу на губи Ані. Крім того, на думку підписників, Лорак вже насилу можна впізнати на нових фото.

"Що ви з собою робите?", "На себе взагалі не схожа", "Була ж красива жінка ...", "Так спотворити свій рот".

"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд
"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ані Лорак
Місце
Україна
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Коментарі
17
11
Смішно
0
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
На паРРаше у нее в пасти рванула граната!
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1
0
Франко Иван
Франко Иван
Пиноккио....! Скоро один рот ...рабочий... останется.....
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