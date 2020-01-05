"Які величезні губи": Лорак розгромили через зовнішній вигляд

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, опублікувала нове фото, яке викликало неоднозначну реакцію в мережі.

Так, знімком артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак Instagram @anilorak

У кадрі Лорак позує з яскравим макіяжем і зібраним волоссям.

"Як настрій? Як проходять ваші святкові дні?", – поцікавилася у шанувальників співачка.

Однак в коментарях багато фанатів почали обговорювати зовсім не святковий настрій, а зовнішність зірки. Зокрема, шанувальники звернули увагу на губи Ані. Крім того, на думку підписників, Лорак вже насилу можна впізнати на нових фото.

"Що ви з собою робите?", "На себе взагалі не схожа", "Була ж красива жінка ...", "Так спотворити свій рот".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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