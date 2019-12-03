Які українки боролися за титул "Міс Всесвіт": фото всіх красунь

Ось уже 13 років, починаючи з 2006 року, Україна бере участь у міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт". І хоча представниці держави до сих пір не можуть похвалитися престижним титулом і короною, проте вони неодноразово отримували призові місця і досягали чудових результатів.
OBOZREVATEL пропонує згадати, хто з переможниць "Міс Україна Всесвіт" побував на міжнародному конкурсі краси.
Інна Цимбалюк
Першою українкою, яка поборолися за корону "Міс Всесвіт", була красуня з Чернівців Інна Цимбалюк.
Інна Цимбалюк
Фото: instagram/i.tsymbaliuk
Людмила Бікмулліна
У 2007 році на конкурсі краси Україну представляла харків'янка Людмила Бікмулліна. Вона вийшла в загальний фінал "Міс Всесвіту" серед представниць 15 країн.
Людмила Бікмулліна
Фото: instagram/missukraine_universe
Елеонора Масалаб
У 2008 році на конкурс "Міс Всесвіт" від України поїхала 19-річна представниця Харкова Елеонора Масалаб. Однак представниця нашої країни до фіналу так і не потрапила.
Елеонора Масалаб
Фото: fanpix.famousfix.com
Христина Коц-Готліб
Модель з Донецька Христина Коц-Готліб була наступною українкою, яка намагалася стати "Міс Всесвіт". На той час вона вже встигла побувати солісткою однієї найпопулярніших поп-груп "ВІА Гра". Однак популярність на батьківщині не допомогла Христині вразити членів журі модного конкурсу і вона також не вийшла в фінал.
Христина Коц-Готліб
Фото: instagram/kristinakotsgotlib
Анна Пославська
А ось у 2010 році Україну представляла модель з Нової Каховки Анна Пославська. Вона зуміла обійти 79 конкурсанток і стати третьою віце-міс Всесвіт.
Анна Пославська
Фото: nevsepic.com.ua
Олеся Стефанко
Справжнім "проривом" для України на конкурсах краси став успіх 22-річної одеситки Олесі Стефанко: у 2011 році модель зайняла 2 місце на "Міс Всесвіт".
Олеся Стефанко
Фото: instagram/missukraine_universe
Анастасія Чернова
Своєрідним фіаско була відзначена участь харків'янки Анастасії Чернової на "Міс Всесвіт-2012". Вона не змогла потрапити в число фіналісток шоу, тому після повернення до Києва вирішила попрощатися з модельною кар'єрою.
Анастасія Чернова
Фото: instagram/missukraine_universe
Ольга Стороженко
Потрапити в десятку найкрасивіших дівчат на "Міс Всесвіт" зуміла актриса і модель з Вінниці Ольга Стороженко. Вона брала участь в конкурсі краси у 2013 році.
Ольга Стороженко
Фото: stb.ua
Діана Гаркуша
Модель з Харкова Діана Гаркуша несподівано потрапила на конкурс "Міс Всесвіт". Красуня замінила переможницю першого етапу шоу Анну Андрес, яка раптово відмовилася від корони. Вона посіла третє місце.
Діана Гаркуша
Фото: lichnosti.net
Анна Вергельська
Киянка Анна Вергельська представляла Україну на "Міс Всесвіт-2015". Дівчина не змогла завоювати бажану корону і престижний титул.
Анна Вергельська
Фото: instagram/anna_vergelskaya
Аліна Сподинюк
18-річна киянка Аліна Сподинюк представляла Україну на "Міс Всесвіт 2016". Однак до фіналу вона не потрапила.
Аліна Сподинюк
Фото: bykvu.com
Яна Краснікова
У 2017 році Україну на міжнародному конкурсі краси представляла 18-річна Яна Краснікова. Вона також не потрапила до фіналу.
Яна Краснікова
Фото: instagram/yanakrasni
Карина Жосан
23-річна одеситка Карина Жосан спробувала стати "Міс Всесвіту" у 2018 році. Модель не змогла перемонт в шоу, проте увійшла у 20-ку найкрасивіших дівчат світу.
Карина Жосан
Фото: angelopedia.com
Зазначимо, що у 2019 представляти Україну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт" буде 26-річна Анастасія Субота через Запоріжжя. Шоу відбудеться 8 грудня в Лос-Анджелесі.
Анастасія Субота
Раніше OBOZREVATEL публікував найгарячіші фото переможниці "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасії Суботи.
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