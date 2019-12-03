Які українки боролися за титул "Міс Всесвіт": фото всіх красунь

Ось уже 13 років, починаючи з 2006 року, Україна бере участь у міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт". І хоча представниці держави до сих пір не можуть похвалитися престижним титулом і короною, проте вони неодноразово отримували призові місця і досягали чудових результатів.

OBOZREVATEL пропонує згадати, хто з переможниць "Міс Україна Всесвіт" побував на міжнародному конкурсі краси.

Інна Цимбалюк

Першою українкою, яка поборолися за корону "Міс Всесвіт", була красуня з Чернівців Інна Цимбалюк.

Інна Цимбалюк Фото: instagram/i.tsymbaliuk

Людмила Бікмулліна

У 2007 році на конкурсі краси Україну представляла харків'янка Людмила Бікмулліна. Вона вийшла в загальний фінал "Міс Всесвіту" серед представниць 15 країн.

Людмила Бікмулліна Фото: instagram/missukraine_universe

Елеонора Масалаб

У 2008 році на конкурс "Міс Всесвіт" від України поїхала 19-річна представниця Харкова Елеонора Масалаб. Однак представниця нашої країни до фіналу так і не потрапила.

Елеонора Масалаб Фото: fanpix.famousfix.com

Христина Коц-Готліб

Модель з Донецька Христина Коц-Готліб була наступною українкою, яка намагалася стати "Міс Всесвіт". На той час вона вже встигла побувати солісткою однієї найпопулярніших поп-груп "ВІА Гра". Однак популярність на батьківщині не допомогла Христині вразити членів журі модного конкурсу і вона також не вийшла в фінал.

Христина Коц-Готліб Фото: instagram/kristinakotsgotlib

Анна Пославська

А ось у 2010 році Україну представляла модель з Нової Каховки Анна Пославська. Вона зуміла обійти 79 конкурсанток і стати третьою віце-міс Всесвіт.

Анна Пославська Фото: nevsepic.com.ua

Олеся Стефанко

Справжнім "проривом" для України на конкурсах краси став успіх 22-річної одеситки Олесі Стефанко: у 2011 році модель зайняла 2 місце на "Міс Всесвіт".

Олеся Стефанко Фото: instagram/missukraine_universe

Анастасія Чернова

Своєрідним фіаско була відзначена участь харків'янки Анастасії Чернової на "Міс Всесвіт-2012". Вона не змогла потрапити в число фіналісток шоу, тому після повернення до Києва вирішила попрощатися з модельною кар'єрою.

Анастасія Чернова Фото: instagram/missukraine_universe

Ольга Стороженко

Потрапити в десятку найкрасивіших дівчат на "Міс Всесвіт" зуміла актриса і модель з Вінниці Ольга Стороженко. Вона брала участь в конкурсі краси у 2013 році.

Ольга Стороженко Фото: stb.ua

Діана Гаркуша

Модель з Харкова Діана Гаркуша несподівано потрапила на конкурс "Міс Всесвіт". Красуня замінила переможницю першого етапу шоу Анну Андрес, яка раптово відмовилася від корони. Вона посіла третє місце.

Діана Гаркуша Фото: lichnosti.net

Анна Вергельська

Киянка Анна Вергельська представляла Україну на "Міс Всесвіт-2015". Дівчина не змогла завоювати бажану корону і престижний титул.

Анна Вергельська Фото: instagram/anna_vergelskaya

Аліна Сподинюк

18-річна киянка Аліна Сподинюк представляла Україну на "Міс Всесвіт 2016". Однак до фіналу вона не потрапила.

Аліна Сподинюк Фото: bykvu.com

Яна Краснікова

У 2017 році Україну на міжнародному конкурсі краси представляла 18-річна Яна Краснікова. Вона також не потрапила до фіналу.

Яна Краснікова Фото: instagram/yanakrasni

Карина Жосан

23-річна одеситка Карина Жосан спробувала стати "Міс Всесвіту" у 2018 році. Модель не змогла перемонт в шоу, проте увійшла у 20-ку найкрасивіших дівчат світу.

Карина Жосан Фото: angelopedia.com

Зазначимо, що у 2019 представляти Україну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт" буде 26-річна Анастасія Субота через Запоріжжя. Шоу відбудеться 8 грудня в Лос-Анджелесі.

Анастасія Субота

Раніше OBOZREVATEL публікував найгарячіші фото переможниці "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасії Суботи.

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