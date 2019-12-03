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3 грудня • оновлено в 20:40
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Які українки боролися за титул "Міс Всесвіт": фото всіх красунь

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Ось уже 13 років, починаючи з 2006 року, Україна бере участь у міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт". І хоча представниці держави до сих пір не можуть похвалитися престижним титулом і короною, проте вони неодноразово отримували призові місця і досягали чудових результатів.

OBOZREVATEL пропонує згадати, хто з переможниць "Міс Україна Всесвіт" побував на міжнародному конкурсі краси.

Інна Цимбалюк

Першою українкою, яка поборолися за корону "Міс Всесвіт", була красуня з Чернівців Інна Цимбалюк.

Інна Цимбалюк

Інна Цимбалюк

Фото: instagram/i.tsymbaliuk

Людмила Бікмулліна

У 2007 році на конкурсі краси Україну представляла харків'янка Людмила Бікмулліна. Вона вийшла в загальний фінал "Міс Всесвіту" серед представниць 15 країн.

Людмила Бікмулліна

Людмила Бікмулліна

Фото: instagram/missukraine_universe

Елеонора Масалаб

У 2008 році на конкурс "Міс Всесвіт" від України поїхала 19-річна представниця Харкова Елеонора Масалаб. Однак представниця нашої країни до фіналу так і не потрапила.

Елеонора Масалаб

Елеонора Масалаб

Фото: fanpix.famousfix.com

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Христина Коц-Готліб

Модель з Донецька Христина Коц-Готліб була наступною українкою, яка намагалася стати "Міс Всесвіт". На той час вона вже встигла побувати солісткою однієї найпопулярніших поп-груп "ВІА Гра". Однак популярність на батьківщині не допомогла Христині вразити членів журі модного конкурсу і вона також не вийшла в фінал.

Христина Коц-Готліб

Христина Коц-Готліб

Фото: instagram/kristinakotsgotlib

Анна Пославська

А ось у 2010 році Україну представляла модель з Нової Каховки Анна Пославська. Вона зуміла обійти 79 конкурсанток і стати третьою віце-міс Всесвіт.

Анна Пославська

Анна Пославська

Фото: nevsepic.com.ua

Олеся Стефанко

Справжнім "проривом" для України на конкурсах краси став успіх 22-річної одеситки Олесі Стефанко: у 2011 році модель зайняла 2 місце на "Міс Всесвіт".

Олеся Стефанко

Олеся Стефанко

Фото: instagram/missukraine_universe

Анастасія Чернова

Своєрідним фіаско була відзначена участь харків'янки Анастасії Чернової на "Міс Всесвіт-2012". Вона не змогла потрапити в число фіналісток шоу, тому після повернення до Києва вирішила попрощатися з модельною кар'єрою.

Анастасія Чернова

Анастасія Чернова

Фото: instagram/missukraine_universe

Ольга Стороженко

Потрапити в десятку найкрасивіших дівчат на "Міс Всесвіт" зуміла актриса і модель з Вінниці Ольга Стороженко. Вона брала участь в конкурсі краси у 2013 році.

Ольга Стороженко

Ольга Стороженко

Фото: stb.ua

Діана Гаркуша

Модель з Харкова Діана Гаркуша несподівано потрапила на конкурс "Міс Всесвіт". Красуня замінила переможницю першого етапу шоу Анну Андрес, яка раптово відмовилася від корони. Вона посіла третє місце.

Діана Гаркуша

Діана Гаркуша

Фото: lichnosti.net

Анна Вергельська

Киянка Анна Вергельська представляла Україну на "Міс Всесвіт-2015". Дівчина не змогла завоювати бажану корону і престижний титул.

Анна Вергельська

Анна Вергельська

Фото: instagram/anna_vergelskaya

Аліна Сподинюк

18-річна киянка Аліна Сподинюк представляла Україну на "Міс Всесвіт 2016". Однак до фіналу вона не потрапила.

Аліна Сподинюк

Аліна Сподинюк

Фото: bykvu.com

Яна Краснікова

У 2017 році Україну на міжнародному конкурсі краси представляла 18-річна Яна Краснікова. Вона також не потрапила до фіналу.

Яна Краснікова

Яна Краснікова

Фото: instagram/yanakrasni

Карина Жосан

23-річна одеситка Карина Жосан спробувала стати "Міс Всесвіту" у 2018 році. Модель не змогла перемонт в шоу, проте увійшла у 20-ку найкрасивіших дівчат світу.

Карина Жосан

Карина Жосан

Фото: angelopedia.com

Зазначимо, що у 2019 представляти Україну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт" буде 26-річна Анастасія Субота через Запоріжжя. Шоу відбудеться 8 грудня в Лос-Анджелесі.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Раніше OBOZREVATEL публікував найгарячіші фото переможниці "Міс Україна Всесвіт 2019" Анастасії Суботи.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
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