Які трагедії пережила сім'я Джо Байдена: син помер від хвороби, дочка загинула

Сімейне життя новообраного президента США Джо Байдена стало предметом частих обговорень у ЗМІ. З'ясувалося, що Байден пережив кілька особистих трагедій, серед яких – смерть дружини і дочки, а також втрата сина через рак.

Так, 77-річний політик був одружений двічі – з 1966 по 1972 рік на Нелії Хантер і з 1977 року по нинішній час його дружиною є Джилл Байден. У першому шлюбі у нього народилося троє дітей, з яких донині в живих залишився тільки середній син – Роберт Хантер. OBOZREVATEL розповідає, які трагедії відбувалися в житті Джо Байдена.

Сім'я президента США Байдена.

З першою дружиною – Нелією Хантер Байден прожив всього шість років. У грудні 1972 року 30-річна дружина майбутнього президента разом з трьома дітьми потрапила в серйозну автомобільну аварію. Тоді сини Байдена Бо і Хантер отримали серйозні травми, а Нелія і однорічна дочка Наомі загинули.

Джо Байден з дружиною Нелією і дітьми. ВВС

Для Байдена подія стала великим ударом, розраду він знайшов, пішовши з головою в роботу. На новий шлюб політик наважився тільки через п'ять років, в 1977 році. Його обраницею стала Джилл Джейкобс, яка працювала вчителькою.

Джо Байден з дружиною Джилл. ВВС

Як виявилося, майбутня місіс Байден кілька місяців відмовлялася приймати пропозицію руки і серця, пояснюючи це тим, що шлюб може перешкодити її кар'єрі. В результаті політику все-таки вдалося вмовити свою обраницю. У 1981 році на світ з'явилася молодша дитина Джо Байдена – дочка Ешлі. Зараз вона нерідко супроводжує батька громадських заходах.

Сім'я Джо Байдена.

Байден з молодшою дочкою Ешлі.

Джо Байден з сім'єю.

В період роботи віце-президентом США Байдену довелося зіткнутися з іще одним потрясінням: у 2015 році його старший син Джозеф Робінетт, відомий також як Бо Байден, помер від раку мозку. Чоловіка лікували кращі фахівці світу, але врятувати його так і не змогли. На публіці політик поводився стримано, але інсайдери стверджували, що він був буквально "убитий горем". На момент смерті первістку Байдена було 46 років.

Джо Байден з сином Бо. Reuters

Байден з дружиною, донькою та онукою.

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