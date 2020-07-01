Які таємниці приховувала принцеса Діана: несподівані факти про улюбленицю британців

У середу, 1 липня, принцесі Діані могло б виповнитися 59 років. Вона померла 31 серпня 1997 року внаслідок травм, отриманих в автокатастрофі на мосту Альма в Парижі.

Неординарне життя і загадкова багато в чому смерть принцеси Уельської стали давно центром уваги до її особистості. Деталі її біографії описані в багатьох книгах та пресі. Проте кожна публікація, пов'язана з її ім'ям, викликає непідробний інтерес. У день народження принцеси Діани OBOZREVATEL вирішив згадати про 5 таємниці, які вона приховувала.

Заповіт

Тільки 5 років стало відомо, що і кому заповіла принцеса Діана: вона залишила своїм синам Вільяму і Гаррі по $30 мільйонів, які вони змогли отримати після досягнення 30-річчя. Також принцу Гаррі Діана передала свою весільну сукню, а принц Вільям отримав знамениту обручку, прикрашену 18-каратним сапфіром і діамантами, яку зараз носить його дружина Кейт Міддлтон.

Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі (джерело – insider.com)

Принц Вільям і принц Гаррі (джерело – womenssecrets.me)

Зробила подарунок принцеса і своєму другові та дворецькому – Полу Баррелу. Вона заповіла йому 95 тисяч доларів готівкою.

Принцеса Діана і Пол Баррел (джерело – thesun.co.uk)

Весілля століття

"Весілля століття" – а саме так називали одруження Леді Ді та принца Чарльза, за яким спостерігали за офіційними даними, 750 мільйонів осіб з усього світу, – було затьмарене відразу кількома скандалами. Наречена, вимовляючи присягу чоловікові, помилково назвала його ім'ям майбутнього свекра, а з тексту заздалегідь викреслила слова про беззаперечну покору чоловікові.

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза (джерело – express.co.uk)

Втім, відзначився і Чарльз, який замість стандартної фрази "клянусь розділити з тобою все, що мені належить", сказав "обіцяю розділити все, що належить тобі".

Весілля принцеси Діани і принца Чарльза (джерело – express.co.uk)

Спроби самогубства

Діана розповідала в одному з інтерв'ю, що була настільки нещаслива, що за своє недовге життя зробила дві спроби самогубства, одну з них бувши вагітною принцом Вільямом.

Принцеса Діана (джерело – cheatsheet.com)

"Я була відчайдушно нещаслива, і для будь-якої людини, крім Чарльза, це було очевидно. Я потребувала медичного догляду – в такій депресії я перебувала! Намагаючись перерізати собі вени ножем, я знівечила руки і груди. Але навіть це не справило на Чарльза ніякого враження", – пояснювала колись свої вчинки принцеса Уельська.

Віра

Як заявляв в Королівському суді Лондона колишній дворецький королівського подружжя Пол Баррел і друг принцеси Діани, вона серйозно розглядала для себе можливість прийняття ісламу і переїзду в Пакистан.

Принцеса Діана (джерело – ew.com)

Аварія

Раніше висловлювалося припущення, що в момент загибелі Леді Ді була вагітна, на її безіменному пальці була обручка, і вона була таємно заручена з сином єгипетського мільярдера Доді аль-Файєдом, який також знаходився в автомобілі поруч з принцесою.

Принцеса Діана і Доді аль-Файєд (джерело – mirror.co.uk)

В ході розслідування загибелі пари, проведеного знову у 2007 році, власник паризького ювелірного магазину Альберт Репоссі заявляв, що закохані дійсно збиралася побратися. За словами Репоссі, він таємно зустрічався з Доді та Діаною в одному з готелів в Сен-Тропе на півдні Франції, щоб показати їм замовлену раніше обручку. Пізніше ювелір спростував свої свідчення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стали відомі страшні подробиці з життя принцеси Діани.