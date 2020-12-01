Які помилки допускають знаменитості в фотошопі: приклади конфузів

Багато знаменитостей часто люблять публікувати на своїх сторінках в соцмережах знімки, де вони з'являються в найкращому образі перед шанувальниками. Але іноді можна помітити, що деякі з них невміло користуються фотошопом.

Такі казуси бувають дуже помітними і з боку це виглядає дивно, пише Cosmopolitan.

Так, найпопулярніша помилка в фотошопі – це заблюрити обличчя так, щоб воно було ідеально гладким.

Кармен Електра Cosmopolitan

Деякі знаменитості надто відбілюють очі, тому це виглядає негарно, а іноді навіть лякає.

Хлої Кардашьян Cosmopolitan

Хтось "витягає" себе в фотошопі, щоб здаватися ще довше. Наприклад, Ельза Госк від природи дуже худа, але водночас все одно користується ретушшю і на одному з фото так захопилася, що навіть "зламала" коліно.

Ельза Госк Cosmopolitan

А на цьому фото Кортні Кардашьян незрозуміло, що сталося з її ногами. Зірка також переборщила з фотошопом і з боку виглядає так, ніби її ноги знаходяться окремо одне від одного.

Кортні Кардашьян Cosmopolitan

Популярна співачка Бейонсе любителька відретушувати свої фото в соцмережі, але її справжній вигляд ловлять папарацці.

Бейонсе Cosmopolitan

"Українська Кім Кардашьян" Олена Омович настільки захопилася фотошопом, що не помітила, як випадково зробила свою руку нереального розміру.

Алена Омович Cosmopolitan

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як виглядають без макіяжу українські зірки. У мережі з'явилися знімки без фотошопу.