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28 січня • оновлено в 14:06
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Які груди ховає Біллі Айліш і що за "злив порно з негром" гуляє в мережі

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Скромна манера одягатися все більше інтригує шанувальників молодої американської співачки Біллі Айліш, - всім цікаво знати, що приховують її мішкуваті безформні наряди.

У зв'язку з цим в мережі роблять нарізки найвідвертіших моментів з нею і навіть поширюється порно нібито з дівчиною.

Відзначається, що насправді Біллі багато років професійно займалася танцями, але кинула їх через спортивну травму - з тих пір минуло вже кілька років, але вона досі в хорошій формі.

Більш того, співачка кілька разів показувалася без светрів, що дало можливість побачити, що її бюст теж дуже навіть нічого, як і вся фігура в цілому.

Дивіться найбільш зухвалі фото з Instagram Біллі Айліш

На YouTube є кілька популярних відео, де склеїли разом найвідвертіші, наскільки це можливо в відношенні Біллі, моменти.

Їх можна подивитися онлайн:

Крім того, деякі ресурси наживаються на ажіотажі навколо співачки, через що в мережі є різномасті рекламні оголошення про "злив порно з Біллі Айліш".

Порно дійсно є, але на ньому явно не Біллі, а дівчина, віддалено на неї схожа. Найбільше популярний відеоролик з афроамериканцем (подивитися його можна, зокрема, за цим посиланням).

Раніше ми публікували також добірку найгарячіших фото Ірини Шейк.

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