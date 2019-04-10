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"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора

2.1тЧитати матеріал російською

У мережі ажіотаж навколо смерті народного артиста, актора театру і кіно Петра Бенюка.

Артист помер на 73-му році життя. Його не стало через п'ять днів після дня народження, про це повідомили на сторінці Національного академічного драматичного театру ім. М. Заньковецької в Facebook. Зазначимо, що рідний брат Петра, актор театру і кіно Богдан Бенюк, поки ніяк не коментував те, що трапилося.

Так, після новини про смерть народного артиста в соцмережах було опубліковано безліч постів і написано безліч коментарів зі словами підтримки рідним і близьким Бенюка. Тому OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку.

"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора
"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора
"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора
"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора
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"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора
"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора
"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора
"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора
"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора
"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора
"Яка втрата!" У мережі ажіотаж через смерть знаменитого українського актора

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії помер відомий актор Олексій Булдаков. Причиною став тромб, що відірвався.

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