ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню

221Читати матеріал російською

Скандальна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова викликала шквал критики в мережі брехнею, плагіатом і пікантним знімком.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в ліжку в абсолютно прозорій сукні, через яку у всіх подробицях можна розглянути бюстгалтер.

Бузова похвалилася статистикою з прослуховування її нового синглу "Водиця". Що примітно, за даними співачки, нею цікавляться в Україні, однак користувачі поспішили її в цьому переконати.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

instagram Бузової

"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню

"Україна? Ти що, з глузду з'їхала? Тебе тут ніхто не слухає, тебе навіть в списках немає", "Взагалі не знаю, звідки взялася ось ця інформація про Україну. Хто буде купувати її пісню в iTunes" "Не вірте, в Україні її пісні навіть немає в списку", – обурилися в коментарях.

"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню
"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню
"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню

Багато хто також звинуватив Бузову у відвертому плагіаті. Зокрема, їй нагадали, що подібний кліп був у Дженніфер Лопес (щоб подивитися порівняння її нового кліпу з творінням Джей Ло, проскрольте до кінця сторінки).

"Цей кліп десь в лазні знімати потрібно було! Ось це було б по-російськи. А так якась пародія на закордон вийшла. Асоціація з Лопес відразу", "Чому кліп як у Лопес", " Пісня – лайно, кліп – плагіат, а ти, Оля, безголоса фанерщиця, а перегляди ці в основній масі заради цікавості та поіржати", – обурилися в мережі.

"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню
"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню
"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню
"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню
"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню
"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню

Зовнішність Бузової також потрапила під хвилю критики. "Блін, як лялька. Така не природна. Як шкода, така молода, а вже вся надута", – написали в коментарях.

Новий кліп Бузової - "Водиця"

Кліп Джей Ло - El Anillo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бузова під час презентації нового кліпу на пісню розкрила подробиці свого особистого життя і розповіла про секс зі знаменитістю.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Ольга Бузова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнескліпмузика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel