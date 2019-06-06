"Яка Україна?!" Напівголу Бузову розгромили за брехню

Скандальна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова викликала шквал критики в мережі брехнею, плагіатом і пікантним знімком.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в ліжку в абсолютно прозорій сукні, через яку у всіх подробицях можна розглянути бюстгалтер.

Бузова похвалилася статистикою з прослуховування її нового синглу "Водиця". Що примітно, за даними співачки, нею цікавляться в Україні, однак користувачі поспішили її в цьому переконати.

Ольга Бузова instagram Бузової

"Україна? Ти що, з глузду з'їхала? Тебе тут ніхто не слухає, тебе навіть в списках немає", "Взагалі не знаю, звідки взялася ось ця інформація про Україну. Хто буде купувати її пісню в iTunes" "Не вірте, в Україні її пісні навіть немає в списку", – обурилися в коментарях.

Багато хто також звинуватив Бузову у відвертому плагіаті. Зокрема, їй нагадали, що подібний кліп був у Дженніфер Лопес (щоб подивитися порівняння її нового кліпу з творінням Джей Ло, проскрольте до кінця сторінки).

"Цей кліп десь в лазні знімати потрібно було! Ось це було б по-російськи. А так якась пародія на закордон вийшла. Асоціація з Лопес відразу", "Чому кліп як у Лопес", " Пісня – лайно, кліп – плагіат, а ти, Оля, безголоса фанерщиця, а перегляди ці в основній масі заради цікавості та поіржати", – обурилися в мережі.

Зовнішність Бузової також потрапила під хвилю критики. "Блін, як лялька. Така не природна. Як шкода, така молода, а вже вся надута", – написали в коментарях.

Новий кліп Бузової - "Водиця"

Кліп Джей Ло - El Anillo

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бузова під час презентації нового кліпу на пісню розкрила подробиці свого особистого життя і розповіла про секс зі знаменитістю.

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