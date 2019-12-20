"Яка соковита!" Чехова завела мережу апетитними формами у відвертій білизні

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова потішила шанувальників спокусливим знімком.
Фотографією, на якій зірка демонструє пишні форми, Чехова поділилася на сторінці в Instagram.
Анфіса Чехова
Instagram @achekhova
На фото Анфіса позує в сексуальній білизні, яка підкреслила шикарну фігуру телеведучої.
"Ну що, скучили за моїми фото в білизні? Думаєте, я схаменулася? А ні. Я в своєму репертуарі. Хлібом мене не годуй, дай в красивій білизні походити", — підписала фотографію Анфіса.
Анфіса Чехова
Instagarm @achekhova
Шанувальники не змогли пройти повз гарячий кадр Чехової. У коментарях фанати засипали зірку компліментами:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чехова показала, як ніжиться в басейні, продемонструвавши соковиту фігуру в купальнику.
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