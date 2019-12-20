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20 грудня • оновлено в 16:34
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"Яка соковита!" Чехова завела мережу апетитними формами у відвертій білизні

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Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова потішила шанувальників спокусливим знімком.

Фотографією, на якій зірка демонструє пишні форми, Чехова поділилася на сторінці в Instagram.

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagram @achekhova

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Чехова виставила напоказ величезні груди у відвертому купальнику: пікантне фото

На фото Анфіса позує в сексуальній білизні, яка підкреслила шикарну фігуру телеведучої.

"Ну що, скучили за моїми фото в білизні? Думаєте, я схаменулася? А ні. Я в своєму репертуарі. Хлібом мене не годуй, дай в красивій білизні походити",підписала фотографію Анфіса.

Анфіса Чехова

Анфіса Чехова

Instagarm @achekhova

Шанувальники не змогли пройти повз гарячий кадр Чехової. У коментарях фанати засипали зірку компліментами:

"Яка соковита!" Чехова завела мережу апетитними формами у відвертій білизні
"Яка соковита!" Чехова завела мережу апетитними формами у відвертій білизні
"Яка соковита!" Чехова завела мережу апетитними формами у відвертій білизні
"Яка соковита!" Чехова завела мережу апетитними формами у відвертій білизні
"Яка соковита!" Чехова завела мережу апетитними формами у відвертій білизні
"Яка соковита!" Чехова завела мережу апетитними формами у відвертій білизні
"Яка соковита!" Чехова завела мережу апетитними формами у відвертій білизні
"Яка соковита!" Чехова завела мережу апетитними формами у відвертій білизні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чехова показала, як ніжиться в басейні, продемонструвавши соковиту фігуру в купальнику.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анфіса Чехова
Місце
Росія
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Франко Иван
Франко Иван
Слабовато.... :о((
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