Головна Новини
16 вересня • оновлено в 15:54
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Яка сексуальна": Цибульська захопила мережу оголеним фото

4.8т Читати матеріал російською

Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська розбурхала мережу фото, на якому позувала оголеною в ліжку.

Шанувальники артистки залишили десятки позитивних коментарів під фото, яке вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Яка сексуальна": Цибульська захопила мережу оголеним фото
Новини
"Це не надовго": Іво Бобул спрогнозував кінець кар'єри Винника

Мушу зізнатісь🙄 ⠀ ⠀ Кожного разу после концерту моє ❤️ серце переповнення щастям.А тіло- як пустий тюбик з-під зубної пасти 🤪⠀ ⠀ Пора збіратісь в дорогу.Завтра # могільовподільській 💋 ⠀ ⠀ ⠀ Дякую за крутий вечір музики усім хто співав сегодня зі мною. 🥁🎤🎺🎸🎻🎹🎼🎧 Допоможіть тепер: що робити в Першу Черга ??? ⠀ ⠀ ⠀ 🌊В душ, чи кави ☕️? ⠀ #cubulska # деньміста # артист #cybulskaya # безтебенеможувстаті

Публікація від Оля Цибульська (@cybulskaya)

"Сексі красуня", "Красуня!", "Дуже красива", "Вау, яка красуня шикарна, сексуальна", "Ну і Оля! Красива дівчинка", — пишуть у мережі.

"Яка сексуальна": Цибульська захопила мережу оголеним фото
"Яка сексуальна": Цибульська захопила мережу оголеним фото
"Яка сексуальна": Цибульська захопила мережу оголеним фото
"Яка сексуальна": Цибульська захопила мережу оголеним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Цибульська розбурхала мережу фото, на якому позувала в сукні з глибоким декольте.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Оля Цибульська
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
5
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel