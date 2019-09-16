"Яка сексуальна": Цибульська захопила мережу оголеним фото

Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська розбурхала мережу фото, на якому позувала оголеною в ліжку.
Шанувальники артистки залишили десятки позитивних коментарів під фото, яке вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Мушу зізнатісь🙄 ⠀ ⠀ Кожного разу после концерту моє ❤️ серце переповнення щастям.А тіло- як пустий тюбик з-під зубної пасти 🤪⠀ ⠀ Пора збіратісь в дорогу.Завтра # могільовподільській 💋 ⠀ ⠀ ⠀ Дякую за крутий вечір музики усім хто співав сегодня зі мною. 🥁🎤🎺🎸🎻🎹🎼🎧 Допоможіть тепер: що робити в Першу Черга ??? ⠀ ⠀ ⠀ 🌊В душ, чи кави ☕️? ⠀ #cubulska # деньміста # артист #cybulskaya # безтебенеможувстаті
"Сексі красуня", "Красуня!", "Дуже красива", "Вау, яка красуня шикарна, сексуальна", "Ну і Оля! Красива дівчинка", — пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Цибульська розбурхала мережу фото, на якому позувала в сукні з глибоким декольте.
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