"Яка сексуальна": Цибульська захопила мережу оголеним фото

Українська співачка і телеведуча Оля Цибульська розбурхала мережу фото, на якому позувала оголеною в ліжку.

Шанувальники артистки залишили десятки позитивних коментарів під фото, яке вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Сексі красуня", "Красуня!", "Дуже красива", "Вау, яка красуня шикарна, сексуальна", "Ну і Оля! Красива дівчинка", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Цибульська розбурхала мережу фото, на якому позувала в сукні з глибоким декольте.

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