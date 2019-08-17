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"Яка сексуальна!" Кароль розбурхала фанів розкішним тілом

1.7т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Тіна Кароль викликала захват шанувальників пікантним знімком.

Вона позувала у блискучому купальнику, який підкреслює її пишні груди, біля басейну. Відповідним знімком співачка поділилася в Instagram.

Таким чином, Кароль анонсувала вихід нового кліпу на пісню "Вабити", який був знятий у сонячному Лос-Анджелесі. За словами Тіни, шанувальники зможуть вперше насолодитися її роботою 22 серпня.

Тіна Кароль в блискучому купальнику

Тіна Кароль в блискучому купальнику

instagram / tina_karol

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Тим часом, на фансторінці Кароль в Instagram навіть з'явився короткий ролик з кліпу, проте він представлений без звуку. На відео спокуслива Тіна лежить на шезлонгу, підставивши обличчя сонцю.

Кароль

Кароль

instagram / tina_karol

Ці кадри викликали у шанувальників ажіотаж, адже багато хто чекає нового кліпу, а блискучий образ Кароль не міг не схвилювати фанатів.

"Яка ж ти сексуальна", "Яка шикарна. Несіть вогнегасник", "Ти божественна", "Цукерка", – хвилюються фоловерів.

"Яка сексуальна!" Кароль розбурхала фанів розкішним тілом
"Яка сексуальна!" Кароль розбурхала фанів розкішним тілом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала шанувальників еротичним знімком. Вона позувала в футболці, крізь яку просвічувалася груди.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
кліп музика шоу-бизнес
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