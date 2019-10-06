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6 жовтня • оновлено в 18:15
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"Яка сексі!" 50-річна російська зірка завела мережу спокусливим кадром

12.8т Читати матеріал російською

Російська телеведуча і актриса Евеліна Бледанс викликала захват шанувальників відвертими фото.

50-річна зірка позувала у розкішній сукні з великим розрізом від стегна і глибоким декольте, які вигідно підкреслили фігуру. Відповідним знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"А ти вживаєш наркотики? Кажуть, що вони допомагають жити на межі можливостей, з ними стаєш розумнішим, розкутішим, а в голову від них приходять блискучі ідеї? Або ж це все залежить тільки від тебе", – провела вона опитування серед шанувальників на тлі кокаїнового скандалу навколо колеги Наталії Бочкарьової.

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Не всі зрозуміли, до чого було це запитання. Але одне фанати відзначили точно: Евеліна виглядала розкішно у цьому вбранні.

Евеліна Бледанс в спокусливій сукні

Евеліна Бледанс в спокусливій сукні

instagram / bledans

"Богиня", "Евеліна, ви така царствена, і питаєте про наркотики", "Евеліна, ви взагалі отпад, шикарна сексі", Евеліна, захоплююся вами! Розкішна", "Сексі", "Ух, красуня", "Нічого собі, яка потужна", – відреагували користувачі.

"Яка сексі!" 50-річна російська зірка завела мережу спокусливим кадром
"Яка сексі!" 50-річна російська зірка завела мережу спокусливим кадром
"Яка сексі!" 50-річна російська зірка завела мережу спокусливим кадром
"Яка сексі!" 50-річна російська зірка завела мережу спокусливим кадром
"Яка сексі!" 50-річна російська зірка завела мережу спокусливим кадром

Евеліна Бледанс

Евеліна Бледанс

instagram / bledans

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бледанс несподівано розповіла, що їй складно спілкуватися з українськими артистами через різні політичні погляди.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Евеліна Бледанс
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Старая ватная кошелька с куриными мозгами.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Газмяс Омский, И что , что родилась в Украине? Мало ли разной срани тут родилось? Валька "красные трусы" (комсомольская кликуха Валентины Матвиенко) - тоже в Украине родилась и голосовала за ввод лапотных войск в свою Родину.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Джонсон Саймон Ф., Иблан, Эвелина родилаь на Украине, участница известной комик-труппы Маски-шоу.
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