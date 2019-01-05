''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників, опублікувавши нові фото з відпочинку.

Два знімки з'явилися на сторінці артистки в Instagram. "Це доля", — загадково написала вона в пості.

На фотографіях Лобода позує в лежачи в купальнику, прикривши очі окулярами та капелюхом.

Новини Лобода засвітила дивне фото із солістом Rammstein

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

Багато користувачів позитивно оцінили фото, залишивши схвальні коментарі: "Секс-бомба", "Купальник красивий", "Обожнюю цю розкішну леді!" "Найкрасивіша зірка", "Жінка-вамп", "Ах, які вушка!"

Водночас частина фанатів розкритикувала зовнішність зірки, заявивши, що вона виглядає надто неприродною.

"Занадто все перекачане. Фу, перебір!" "Стрьом самий натуральний, чим далі, тим гірша стаєш", "Вся надута", "Страшненька тут, губи перебір", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оголену Лободу порівняли з Машею Распутіною.

Також Лобода вразила шанувальників відвертим знімком. Зірка опублікувала чуттєве фото в своєму Instagram-акаунті. Багато фанів співачки відзначили, що їх кумир виглядає дуже красиво і жіночно.