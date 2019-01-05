МоваЯзык
Реєстрація
СпортLady

/люди

''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми

6.5тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, здивувала шанувальників, опублікувавши нові фото з відпочинку.

Два знімки з'явилися на сторінці артистки в Instagram. "Це доля", — загадково написала вона в пості.

На фотографіях Лобода позує в лежачи в купальнику, прикривши очі окулярами та капелюхом.

Новини
Лобода засвітила дивне фото із солістом Rammstein
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми

instagram.com/lobodaofficial

''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми

instagram.com/lobodaofficial

Багато користувачів позитивно оцінили фото, залишивши схвальні коментарі: "Секс-бомба", "Купальник красивий", "Обожнюю цю розкішну леді!" "Найкрасивіша зірка", "Жінка-вамп", "Ах, які вушка!"

''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми
Новини
Посунула Пугачову: Лободу в Москві призначили новою Примадонною
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Водночас частина фанатів розкритикувала зовнішність зірки, заявивши, що вона виглядає надто неприродною.

"Занадто все перекачане. Фу, перебір!" "Стрьом самий натуральний, чим далі, тим гірша стаєш", "Вся надута", "Страшненька тут, губи перебір", — пишуть у мережі.

Новини
"Я готова!" Лобода показала сексуальне фото перед Новим роком
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми
''Яка надута!'' Лобода оскандалилася знімком з оголеними грудьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше оголену Лободу порівняли з Машею Распутіною.

Також Лобода вразила шанувальників відвертим знімком. Зірка опублікувала чуттєве фото в своєму Instagram-акаунті. Багато фанів співачки відзначили, що їх кумир виглядає дуже красиво і жіночно.

Особа
Світлана Лобода
Теги
фотографииInstagram
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
17
3
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Где они тут грудь разглядели??? Не видно же из-за купальника!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Онлайн Камера
Онлайн Камера
😮😱🡆 snip.li/wcP2 🡄😱😮
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги