"Яка молода посмішка": як виглядає мама акторки Любові Поліщук

Російський актор Олексій Макаров опублікував рідкісні фотографії зі своєю бабусею Ольгою – мамою актриси Любові Поліщук.
Знімками артист поділився на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Любов Поліщук
goodhouse.ru
Фото були зроблені під час приїзду Макарова до Омська, де він народився. У цьому місті, як і раніше, живе 91-річна мама Любові Поліщук, яку і відвідав Олексій.
"Бабуся. І внучок. І ви не повірите, в Омську повно снігу...", – підписав фото Макаров.
Олексій Макаров зі своєю бабусею
Instagram @makarov_alexey_
Олексій Макаров зі своєю бабусею
Instagram @makarov_alexey_
Олексій Макаров зі своєю бабусею
Instagram @makarov_alexey_
Шанувальників артиста розчулили сімейні знімки. У коментарях одні фанати побажали бабусі міцного здоров'я, інші – звернули увагу на схожість онука і бабусі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олексій Макаров показав фото зі своєю сестрою Маріеттою Цигаль-Поліщук, яка народилася від другого шлюбу актриси Любові Поліщук з художником Сергієм Цигалем.
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