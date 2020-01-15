"Яка молода посмішка": як виглядає мама акторки Любові Поліщук

Російський актор Олексій Макаров опублікував рідкісні фотографії зі своєю бабусею Ольгою – мамою актриси Любові Поліщук.

Знімками артист поділився на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Любов Поліщук goodhouse.ru

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Фото були зроблені під час приїзду Макарова до Омська, де він народився. У цьому місті, як і раніше, живе 91-річна мама Любові Поліщук, яку і відвідав Олексій.

"Бабуся. І внучок. І ви не повірите, в Омську повно снігу...", – підписав фото Макаров.

Олексій Макаров зі своєю бабусею Instagram @makarov_alexey_

Олексій Макаров зі своєю бабусею Instagram @makarov_alexey_

Олексій Макаров зі своєю бабусею Instagram @makarov_alexey_

Шанувальників артиста розчулили сімейні знімки. У коментарях одні фанати побажали бабусі міцного здоров'я, інші – звернули увагу на схожість онука і бабусі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олексій Макаров показав фото зі своєю сестрою Маріеттою Цигаль-Поліщук, яка народилася від другого шлюбу актриси Любові Поліщук з художником Сергієм Цигалем.

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