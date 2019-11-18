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18 листопада • оновлено в 14:10
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"Яка красуня!" Alyona Alyona показала пишні форми в купальнику

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Колишня завідувачка дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, показала шанувальникам нові фото. На них вона позувала в чорному купальнику, який демонстрував її пишні форми.

Крім того, днями дівчина презентувала новий кліп, який називається "Мамин суп".

"Яка красуня!" Alyona Alyona показала пишні форми в купальнику
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РЕП НЕ для дівчат? ⠀ Я часто чула ранiше, что реп - Це не жiноча справа🤷🏻♀️ ⠀ I для мене то КОЖЕН раз Було дивно. Тому шо всегда знаходится треки дiвчата, якi Ганя на репiтi мiльйон разiв.Особліво зараз дуже дивно десь Бачити прояв такого стереотіпу😏 ⠀ Свiт нам давши много чудовим жiнок мс - вiд Queen Latifah до Missy Elliot, вiд PRINCESS NOKIA до Little Simz. ⠀ Насправдi то нелегко буті Машою среди ведмедiв. А ви як рахуєте? 🤪

Публікація від Альона (@ alyona.alyona.official)

"Яка красуня!" Alyona Alyona показала пишні форми в купальнику

"Боже, яка красуня", "Моя лялечка", "Ти королева українського репу! Спасибі, що ти є", "Чудово виглядаєш", "Неймовірно! Дуже жіночно і красиво", "Гарна дівчинка! Така свіжа", пишуть у мережі.

"Яка красуня!" Alyona Alyona показала пишні форми в купальнику
"Яка красуня!" Alyona Alyona показала пишні форми в купальнику
"Яка красуня!" Alyona Alyona показала пишні форми в купальнику
"Яка красуня!" Alyona Alyona показала пишні форми в купальнику

Кліп триває майже 11 хвилин. Він починається піснею, в якій реперка розхвалює мамин суп, а потім переривається і її змінює п'єса абсурду про парадокси і ілюзорність свободи волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
Особа
ALYONA ALYONA
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