"Яка красуня!" Alyona Alyona показала пишні форми в купальнику

Колишня завідувачка дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, показала шанувальникам нові фото. На них вона позувала в чорному купальнику, який демонстрував її пишні форми.

Крім того, днями дівчина презентувала новий кліп, який називається "Мамин суп".

"Боже, яка красуня", "Моя лялечка", "Ти королева українського репу! Спасибі, що ти є", "Чудово виглядаєш", "Неймовірно! Дуже жіночно і красиво", "Гарна дівчинка! Така свіжа", – пишуть у мережі.

Кліп триває майже 11 хвилин. Він починається піснею, в якій реперка розхвалює мамин суп, а потім переривається і її змінює п'єса абсурду про парадокси і ілюзорність свободи волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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