"Яка красуня!" Alyona Alyona показала пишні форми в купальнику

Колишня завідувачка дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, показала шанувальникам нові фото. На них вона позувала в чорному купальнику, який демонстрував її пишні форми.
Крім того, днями дівчина презентувала новий кліп, який називається "Мамин суп".
РЕП НЕ для дівчат? ⠀ Я часто чула ранiше, что реп - Це не жiноча справа🤷🏻♀️ ⠀ I для мене то КОЖЕН раз Було дивно. Тому шо всегда знаходится треки дiвчата, якi Ганя на репiтi мiльйон разiв.Особліво зараз дуже дивно десь Бачити прояв такого стереотіпу😏 ⠀ Свiт нам давши много чудовим жiнок мс - вiд Queen Latifah до Missy Elliot, вiд PRINCESS NOKIA до Little Simz. ⠀ Насправдi то нелегко буті Машою среди ведмедiв. А ви як рахуєте? 🤪
"Боже, яка красуня", "Моя лялечка", "Ти королева українського репу! Спасибі, що ти є", "Чудово виглядаєш", "Неймовірно! Дуже жіночно і красиво", "Гарна дівчинка! Така свіжа", – пишуть у мережі.
Кліп триває майже 11 хвилин. Він починається піснею, в якій реперка розхвалює мамин суп, а потім переривається і її змінює п'єса абсурду про парадокси і ілюзорність свободи волі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Alyona Alyona почала набувати популярності після публікації роликів на каналі у Youtube. Дебютний кліп на україномовну пісню "Рибки за склом" вийшов у жовтні 2018 року.
30 листопада вона випустила нове реп-відео на пісню "Відчиняй".
У квітні 2019 року українська реперка презентувала альбом "Пушка" і однойменний кліп, який вразив західних блогерів.
І майже відразу після цього Alyona Alyona потрапила на сторінки модного західного журналу Vogue, де розповіли її історію.
Пізніше вона потрапила до престижного списку українських виконавців.
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