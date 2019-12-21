"Яка краса!" Лазарєв поділився зворушливими кадрами з донькою і сином

Популярний російський співак Сергій Лазарєв показав публіці однорічну дочку.

Артист знявся у святковій фотосесії з дітьми для журналу HELLO та поділився з шанувальниками в Instagram результатом роботи.

"Це перша спільна фотосесія з Анютою та Микитою. Не думаю, що найближчим часом я знову погоджуся на подібне для журналів. Спалахи і підвищена уваги преси для діточок поки зарано", – зізнався Лазарєв.

Лазарєв показав дочку і сина instagram / lazarevsergey

За його словами, Микита поводився дуже професійно перед камерами. Хлопчик весь час посміхався. А доньку Аню намагалася спіймати вся команда.

"Але і вона розумниця! Ми постаралися зробити фотосесію – частиною новорічної гри, щоб діткам було і цікаво, і вони зовсім не втомилися", – додав він.

Лазарєв вважає за краще не говорити про те, ким є мама його дітей. У новому інтерв'ю він заявив, що не бачить проблеми у вихованні спадкоємців у неповній сім'ї.

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"Микита поки не запитує. Я йому пояснюю, що бувають різні сім'ї. Наприклад, моя племінниця зростає без тата, тому що брата не стало кілька років тому. Анютка ще замала. Діти оточені любов'ю, вони не кинуті", – заявив артист.

Шанувальникам дуже сподобалася яскрава фотосесія. Вони прийшли в захват від того, що Лазарєв показав дочку.

"Які милі", "Дивлюся на це, і посмішка з обличчя не сходить", "Яка краса", "Яка гарна сім'я. Дітки – чудові", – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чутки про те, що у Лазарєва народилася дочка з'явилися давно. Сам артист спростовував інформацію. Пізніше в мережі показали перші фото дівчинки та розповіли, ким може бути мати. ЗМІ підозрювали, що дружиною Лазарєва є Анна Белодєдова, яка займається онлайн-торгівлею одягом.

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