"Яка краса!" Лазарєв поділився зворушливими кадрами з донькою і сином

Популярний російський співак Сергій Лазарєв показав публіці однорічну дочку.
Артист знявся у святковій фотосесії з дітьми для журналу HELLO та поділився з шанувальниками в Instagram результатом роботи.
"Це перша спільна фотосесія з Анютою та Микитою. Не думаю, що найближчим часом я знову погоджуся на подібне для журналів. Спалахи і підвищена уваги преси для діточок поки зарано", – зізнався Лазарєв.
Лазарєв показав дочку і сина
instagram / lazarevsergey
За його словами, Микита поводився дуже професійно перед камерами. Хлопчик весь час посміхався. А доньку Аню намагалася спіймати вся команда.
Бекстейдж зі зйомки Сергія Лазарєва для новорічного номера HELLO! 🎄✨ ⠀ Фото: Павло Крюков @kryko Стиль: Марія Колосова @kyklamasha Продюсер: Ольга Закатова @olga__zakatova Мейк-ап і зачіски: Анна Саліхова-Мігріаулі @anna_salixova_migriauli Асистент фотографа: Павло Нотченко Асистент стиліста: Аліна Салимова @alinsalimova Асистент продюсера: Вікторія Захарочкіна @sama__dobrota ⠀ Дякуємо LID'S EVENTHOUSE @lidseventhouse, BEST DECOR PLACE @bestdecorplace і Agalarov Estate Готель і Спа за допомогу в організації зйомки
"Але і вона розумниця! Ми постаралися зробити фотосесію – частиною новорічної гри, щоб діткам було і цікаво, і вони зовсім не втомилися", – додав він.
Лазарєв вважає за краще не говорити про те, ким є мама його дітей. У новому інтерв'ю він заявив, що не бачить проблеми у вихованні спадкоємців у неповній сім'ї.
"Микита поки не запитує. Я йому пояснюю, що бувають різні сім'ї. Наприклад, моя племінниця зростає без тата, тому що брата не стало кілька років тому. Анютка ще замала. Діти оточені любов'ю, вони не кинуті", – заявив артист.
Шанувальникам дуже сподобалася яскрава фотосесія. Вони прийшли в захват від того, що Лазарєв показав дочку.
"Які милі", "Дивлюся на це, і посмішка з обличчя не сходить", "Яка краса", "Яка гарна сім'я. Дітки – чудові", – відреагували користувачі.
Ексклюзивні кадри зі зйомок новорічної обкладинки журналу HELLO! ❤️❤️. Журнал вже у продажу!)) Це перша спільна фотосесія з Анютою і Микитою ... не думаю, що найближчим часом я знову погоджуся на подібне для журналів ... все-таки, спалахи і підвищена увага преси для діточок поки зарано. Хоча Микита поводився дуже професійно! Посміхався, дивився в кадр. А Ось Анютка, ми звичайно "ловили" всією командою! Але і вона розумниця! Ми постаралися зробити фотосесію - частиною новорічної гри, щоб діткам було і цікаво і вони зовсім не втомилися. Спасибо большое всій моїй команді. І команді журналу Hello! @hello__ru За чудовий новорічний номер.❤️❤️❤️ ну, а завтра, якщо буде цікаво викладу фотографії з журналу - то, що вийшло! # Лазарєви #Hello # НовийГод # НікітаСергеевіч # АннаСергеевна # Пападочасин # СергейЛазарев спасибі: @elenadkvh @michaild Команда Hello! : @KRYUKO @KYKLAMASHA @OLGA__ZAKATOVA @ANNA_SALIXOVA_MIGRIAULI @ELPUEBLITOPANOPTIKUM @ALINSALIMOVA @SAMA__DOBROTA Декор: @lidseventhouse @bestdecorplace Локація: Agalarov Estate Готель
Як повідомляв OBOZREVATEL, чутки про те, що у Лазарєва народилася дочка з'явилися давно. Сам артист спростовував інформацію. Пізніше в мережі показали перші фото дівчинки та розповіли, ким може бути мати. ЗМІ підозрювали, що дружиною Лазарєва є Анна Белодєдова, яка займається онлайн-торгівлею одягом.
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