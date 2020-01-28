"Яка гидота": Ірина Отієва розлютилася на Андрія Малахова

Співачка з вірменськими коріннями Ірина Отієва, яка розповіла, як всі її зрадили, звинуватила ведучого Андрія Малахова і співробітників його програми в провокації і цькуванні.

27 січня на російському телебаченні вийшла програма про те, як зараз живе Отієва.

Виявилося, що всі слова виконавиці працівники шоу записали на приховану камеру.

"Андрій, відколи ти став травити заслужених пенсіонерів? Цей момент я упустила", - написала Отієва Малахову.

За словами Ірини, вона пустила співробітників Андрія Малахова до себе в квартиру просто на чай, і говорила з ними по душам. В результаті виявилося, що її таємно записують на камеру і потім ці кадри випустили в ефір без її відома.

"Я захворіла, температура 38,3, в цей день чекала дочку і подругу. Дзвінок в двері, відкриваю, стоять два співробітники Андрія Малахова з квітами. Я їх упізнала, пустила до себе, як добра вірменка, з усією душею запросила за стіл, нагодувала, напоїла. Якби я знала, що це провокація, в житті не зробила б цього. Тому що все, що я говорила, було записано на приховану камеру", - написала Отієва в Інстаграм.

Крім того, в цей же час до її матері прийшли інші люди, вони представилися редакторами телеканалу "Домашній" і в під'їзді взяли у неї інтерв'ю нібито з дозволу дочки.

"Яка гидота і підлість. Хвору людину в халаті і нічній сорочці використовувати як матеріал для свого журналістського хамства. Тільки тому, що ця людина Великодушна", - обурилася співачка.

"Так все, що ви чули в програмі - це мої слова. 10 років тому я дійсно була в депресії, коли мене зрадили мої друзі і колеги. Про цей період я і говорила! Але ці люди вибачилися! І Молодці", - додала вона.

Також артистка опублікувала сімейне фото і попередила, що на неї ще буде вилито багато бруду.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Ірина Отієва ридала від образи на Сєрова і Лоліту.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!