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"Яка бомба!" Напівгола Водонаєва викликала ажіотаж сексуальним знімком

1.3т Читати матеріал російською

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва викликала ажіотаж пікантним знімком.

Зірка позувала в злитому купальнику, вставши в спокусливу позу біля стінки, а фотографію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Яку розумну цитату великих людей ви б написали під цим фото", – задала вона питання своїм шанувальникам.

Олена Водонаєва в купальнику

Олена Водонаєва в купальнику

instagram / alenavodonaeva

Фігура Водонаєвої викликала ажіотаж в мережі. Багато хто помітив, що кадр вийшов дуже гарячим, а сама модель виглядає стрункою і сексуальною. Однак деякі також помітили, що фото було обролено через фотошоп.

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"Ти бомба", "Більше фотошопа", "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути. Олено, вогнище", "Меган Фокс, це ти", "Скільки вам років тут", "Ой, яка бомба", – відреагували шанувальники.

"Яка бомба!" Напівгола Водонаєва викликала ажіотаж сексуальним знімком
"Яка бомба!" Напівгола Водонаєва викликала ажіотаж сексуальним знімком
"Яка бомба!" Напівгола Водонаєва викликала ажіотаж сексуальним знімком
"Яка бомба!" Напівгола Водонаєва викликала ажіотаж сексуальним знімком

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва викликала ажіотаж в мережі різкою заявою про Росію. Вона порівняла РФ і США, що не сподобалося багатьом шанувальникам.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Олена Водонаєва
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія
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