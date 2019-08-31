"Яка бомба!" Напівгола Водонаєва викликала ажіотаж сексуальним знімком

Колишня учасниця реаліті-шоу "Дом-2", модель і ведуча Олена Водонаєва викликала ажіотаж пікантним знімком.

Зірка позувала в злитому купальнику, вставши в спокусливу позу біля стінки, а фотографію опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Яку розумну цитату великих людей ви б написали під цим фото", – задала вона питання своїм шанувальникам.

Олена Водонаєва в купальнику instagram / alenavodonaeva

Фігура Водонаєвої викликала ажіотаж в мережі. Багато хто помітив, що кадр вийшов дуже гарячим, а сама модель виглядає стрункою і сексуальною. Однак деякі також помітили, що фото було обролено через фотошоп.

"Ти бомба", "Більше фотошопа", "Мене важко знайти, легко втратити і неможливо забути. Олено, вогнище", "Меган Фокс, це ти", "Скільки вам років тут", "Ой, яка бомба", – відреагували шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Водонаєва викликала ажіотаж в мережі різкою заявою про Росію. Вона порівняла РФ і США, що не сподобалося багатьом шанувальникам.

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