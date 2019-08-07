"Як зомбі": Лорак налякала шанувальників зовнішнім виглядом

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно розсекретила свого коханця, спантеличила шанувальників зовнішністю.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки з концерту, викликавши у деяких подив.

"Дякую за тепло. Кращі. Сочі", – підписала Лорак, у відповідь викликавши багато подяки від імені фанатів.

Ані Лорак на концерті instagram / anilorak

Незадоволені звернули увагу на її обличчя і волосся. Одним здалося, що співачка начепила перуку, яка їй не потрібна, а інші розкритикували ботокс на обличчі.

"У Лорак ноги – точно поросячі короткі копита", "Навіщо ви почепили перуку? І без неї нормально Вам", "Че попало! І концерти, і зовнішність зіпсувала. Я не знаю, чим всі захоплюються, як зомбі", – відреагували в мережі.

Ані Лорак instagram / anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім недавно Лорак запідозрили в невдалій пластиці або зловживанні ботоксом. Вона довгий час нічого не постила в соцмережі, а коли показала свіжі фото, шанувальники залишилися в замішанні.

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