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"Як зомбі": Лорак налякала шанувальників зовнішнім виглядом

1.4т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно розсекретила свого коханця, спантеличила шанувальників зовнішністю.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки з концерту, викликавши у деяких подив.

"Дякую за тепло. Кращі. Сочі", – підписала Лорак, у відповідь викликавши багато подяки від імені фанатів.

Ані Лорак на концерті

Ані Лорак на концерті

instagram / anilorak

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Незадоволені звернули увагу на її обличчя і волосся. Одним здалося, що співачка начепила перуку, яка їй не потрібна, а інші розкритикували ботокс на обличчі.

"У Лорак ноги – точно поросячі короткі копита", "Навіщо ви почепили перуку? І без неї нормально Вам", "Че попало! І концерти, і зовнішність зіпсувала. Я не знаю, чим всі захоплюються, як зомбі", – відреагували в мережі.

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram / anilorak

"Як зомбі": Лорак налякала шанувальників зовнішнім виглядом
"Як зомбі": Лорак налякала шанувальників зовнішнім виглядом
"Як зомбі": Лорак налякала шанувальників зовнішнім виглядом

❤️

Публікація від Ані Лорак (@anilorak)

Як повідомляв OBOZREVATEL, зовсім недавно Лорак запідозрили в невдалій пластиці або зловживанні ботоксом. Вона довгий час нічого не постила в соцмережі, а коли показала свіжі фото, шанувальники залишилися в замішанні.

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Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
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