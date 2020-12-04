Як знаменитості готуються до Нового року: з'явилися атмосферні фото
Зовсім скоро настане довгоочікуваний Новий 2021 рік, тому багато зарубіжних знаменитостей вже щосили готуються до свята. Зірки активно прикрашають будинки, ставлять ялинки та повністю створюють новорічну атмосферу.
Так, відомі виконавиці, актори, моделі та інші відомі особистості за допомогою святкових прикрас закликають людей піднімати собі настрій. Як знаменитості прикрасили свої будинки – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.
Кьяра Феррані
Модель разом із сім'єю вже підготувалася до зимових свят. Вона створила казкову атмосферу в себе вдома.
Меланія Трамп
Перша леді США поділилася з шанувальниками атмосферними знімками, на яких показала прикрашений Білий дім.
Розі Хантінгтон-Уайтлі
Супермодель також підготувалася до зустрічі Нового року і вже поставила вдома ялинку, яку прикрасила гірляндами і кульками.
Селена Гомес
Співачка поставила у себе вдома невелику ялинку, яку прикрасила яскравими гірляндами і невеликими іграшками.
Мерайя Кері
Співачка показала шанувальникам зворушливе фото з коханим, на якому вони позують на тлі гарної ялинки.
Джилліан Харріс
Телезірка вирішила повністю прикрасити будинок до новорічних свят. Вона показала, як виглядає її святкова ялинка і прикрашена веранда. У мережі користувачі захопилися казковою атмосферою.
"Це просто чудово!", "Ваш будинок такий гарний!", "Так приголомшливо! Різдвяна країна чудес", – пишуть у коментарях.
Кайлі Дженнер
Відома модель у своєму будинку поставила високу ялинку з яскравими гірляндами, на тлі якої позувала в красивому образі.
Лорен Рідінгер
Американська бізнеследі в своєму великому будинку поставила пухнасту ялинку, яку прикрашають іграшки та величезна зірка на верхівці.
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