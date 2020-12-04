Як знаменитості готуються до Нового року: з'явилися атмосферні фото

Зовсім скоро настане довгоочікуваний Новий 2021 рік, тому багато зарубіжних знаменитостей вже щосили готуються до свята. Зірки активно прикрашають будинки, ставлять ялинки та повністю створюють новорічну атмосферу.

Так, відомі виконавиці, актори, моделі та інші відомі особистості за допомогою святкових прикрас закликають людей піднімати собі настрій. Як знаменитості прикрасили свої будинки – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Кьяра Феррані

Модель разом із сім'єю вже підготувалася до зимових свят. Вона створила казкову атмосферу в себе вдома.

Кьяра Феррані Instagram Феррані

Кьяра Феррані прикрасила будинок до свята Instagram Феррані

Кьяра Феррані позує біля своєї ялинки Instagram Феррані

Меланія Трамп

Перша леді США поділилася з шанувальниками атмосферними знімками, на яких показала прикрашений Білий дім.

Меланія Трамп Instagram Трамп

Меланія Трамп показала Білий дім до Нового року Instagram Трамп

Меланія Трамп прикрашає ялинку Instagram Трамп

Розі Хантінгтон-Уайтлі

Супермодель також підготувалася до зустрічі Нового року і вже поставила вдома ялинку, яку прикрасила гірляндами і кульками.

Ялинка Розі Хантінгтон-Уайтлі Instagram Хантінгтон-Уайтлі

Селена Гомес

Співачка поставила у себе вдома невелику ялинку, яку прикрасила яскравими гірляндами і невеликими іграшками.

Селена Гомес готова до новорічних свят Instagram Гомес

Мерайя Кері

Співачка показала шанувальникам зворушливе фото з коханим, на якому вони позують на тлі гарної ялинки.

Мерайя Кері з коханим Instagram Кері

Джилліан Харріс

Телезірка вирішила повністю прикрасити будинок до новорічних свят. Вона показала, як виглядає її святкова ялинка і прикрашена веранда. У мережі користувачі захопилися казковою атмосферою.

"Це просто чудово!", "Ваш будинок такий гарний!", "Так приголомшливо! Різдвяна країна чудес", – пишуть у коментарях.

Джилліан Харріс прикрасила свій будинок до свят Instagram Харріс

Будинок Джилліан Харріс Instagram Харріс

Джилліан Харріс засипали комментарями Скриншот

Джилліан Харріс захопила шанувальників новими знімками Скриншот

Джилліан Харріс вразила мережу новорічними фото Скриншот

Кайлі Дженнер

Відома модель у своєму будинку поставила високу ялинку з яскравими гірляндами, на тлі якої позувала в красивому образі.

Кайлі Дженнер Instagram Дженнер

Кайлі Дженнер та її ялинка Instagram Дженнер

Лорен Рідінгер

Американська бізнеследі в своєму великому будинку поставила пухнасту ялинку, яку прикрашають іграшки та величезна зірка на верхівці.

Будинок Лорен Рідінгер Instagram Рідінгер

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