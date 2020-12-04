Як знаменитості готуються до Нового року: з'явилися атмосферні фото

Софія Ковнір Люди 11:06, 4.12.2020 Оновлено: 11:11, 4.12.2020

Зовсім скоро настане довгоочікуваний Новий 2021 рік, тому багато зарубіжних знаменитостей вже щосили готуються до свята. Зірки активно прикрашають будинки, ставлять ялинки та повністю створюють новорічну атмосферу.

Так, відомі виконавиці, актори, моделі та інші відомі особистості за допомогою святкових прикрас закликають людей піднімати собі настрій. Як знаменитості прикрасили свої будинки – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Кьяра Феррані

  • Модель разом із сім'єю вже підготувалася до зимових свят. Вона створила казкову атмосферу в себе вдома.

Кьяра Феррані
Instagram Феррані
Кьяра Феррані прикрасила будинок до свята
Instagram Феррані
Кьяра Феррані позує біля своєї ялинки
Instagram Феррані

Меланія Трамп

  • Перша леді США поділилася з шанувальниками атмосферними знімками, на яких показала прикрашений Білий дім.

Меланія Трамп
Instagram Трамп
Меланія Трамп показала Білий дім до Нового року
Instagram Трамп
Меланія Трамп прикрашає ялинку
Instagram Трамп

Розі Хантінгтон-Уайтлі

  • Супермодель також підготувалася до зустрічі Нового року і вже поставила вдома ялинку, яку прикрасила гірляндами і кульками.

Ялинка Розі Хантінгтон-Уайтлі
Instagram Хантінгтон-Уайтлі

Селена Гомес

  • Співачка поставила у себе вдома невелику ялинку, яку прикрасила яскравими гірляндами і невеликими іграшками.

Селена Гомес готова до новорічних свят
Instagram Гомес

Мерайя Кері

  • Співачка показала шанувальникам зворушливе фото з коханим, на якому вони позують на тлі гарної ялинки.

Мерайя Кері з коханим
Instagram Кері

Джилліан Харріс

  • Телезірка вирішила повністю прикрасити будинок до новорічних свят. Вона показала, як виглядає її святкова ялинка і прикрашена веранда. У мережі користувачі захопилися казковою атмосферою.

"Це просто чудово!", "Ваш будинок такий гарний!", "Так приголомшливо! Різдвяна країна чудес", – пишуть у коментарях.

Джилліан Харріс прикрасила свій будинок до свят
Instagram Харріс
Будинок Джилліан Харріс
Instagram Харріс
Джилліан Харріс засипали комментарями
Скриншот
Джилліан Харріс захопила шанувальників новими знімками
Скриншот
Джилліан Харріс вразила мережу новорічними фото
Скриншот

Кайлі Дженнер

  • Відома модель у своєму будинку поставила високу ялинку з яскравими гірляндами, на тлі якої позувала в красивому образі.

Кайлі Дженнер
Instagram Дженнер
Кайлі Дженнер та її ялинка
Instagram Дженнер

Лорен Рідінгер

  • Американська бізнеследі в своєму великому будинку поставила пухнасту ялинку, яку прикрашають іграшки та величезна зірка на верхівці.

Будинок Лорен Рідінгер
Instagram Рідінгер

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