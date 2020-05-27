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27 травня • оновлено в 11:41
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Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

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Якщо Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон часто з'являються на публіці, то інших зірок серіалу "Секс у великому місті" можна побачити не часто.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як зараз виглядають актори, які зіграли в культовому серіалі.

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

Сара Джессіка Паркер (Кері Бредшоу)

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Синтія Ніксон (Міранда Хоббс)

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Крістін Девіс (Шарлотта Йорк)

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Кім Кетролл (Саманта Джонс)

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Джон Корбетт (Ейдан Шоу)

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Уіллі Гарсон (Стенфорд Блетч)

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Маріо Кантоні (Ентоні Марантіно)

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Кайл МакЛахлен (Трей МакДугалл)

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Кріс Нот (Містер Біг)

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Джейсон Льюїс (Сміт Джеррод)

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

cosmo.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як виглядають сьогодні дорослі діти померлих легенд: спадкоємці Круга, Цоя та Бодрова.

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Автор
Марія Дідик
Тег
шоу-бизнес
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