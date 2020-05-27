Як змінилися зірки серіалу "Секс у великому місті": несподівані фото

Якщо Сара Джессіка Паркер і Синтія Ніксон часто з'являються на публіці, то інших зірок серіалу "Секс у великому місті" можна побачити не часто.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, як зараз виглядають актори, які зіграли в культовому серіалі.

Сара Джессіка Паркер (Кері Бредшоу)

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Синтія Ніксон (Міранда Хоббс)

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Крістін Девіс (Шарлотта Йорк)

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Кім Кетролл (Саманта Джонс)

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Джон Корбетт (Ейдан Шоу)

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Уіллі Гарсон (Стенфорд Блетч)

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Маріо Кантоні (Ентоні Марантіно)

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Кайл МакЛахлен (Трей МакДугалл)

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Кріс Нот (Містер Біг)

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Джейсон Льюїс (Сміт Джеррод)

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