Як змінилися зірки популярних серіалів 2000-х: фото тоді та зараз

Ще кілька років тому їх знали всі: лиця цих акторів постійно миготіли на телеекранах. Багато людей обожнювали їх, наслідували їм, прагнули перейняти їхній стиль та звички.

OBOZREVATEL покаже, як змінилися зірки популярних серіалів 2000-х.

Олена Корікова, "Бідна Настя"

Актриса Олена Корікова, відома за головною роллю в серіалі "Бідна Настя", як стверджують її прихильники, змінилася до невпізнання. Так, нещодавно вона виставила на особистій сторінці в Instagram ролик, в якому постала без макіяжу. Багато користувачів написали, що "бідна Настя вже не та" і що "їй потрібно змінити косметолога".

Олена Корікова

Неллі Уварова, "Не народися вродливою"

Серіал "Не народися вродливою" дивився весь пострадянський простір. Всі вболівали за Катю Пушкарьову і спостерігали за тим, як з "поганулі" дівчина перетворилася в красуню. Сьогодні актриса Неллі Уварова помітно погладшала і поголилася практично налисо. До слова, вона продовжує активно зніматися в кіно і грає в театрі.

Неллі Уварова

Павло Майков, "Бригада"

А ось ім'я Павла Майкова, що зіграв в "Бригаді" хитрого і розважливого Вітю Пчолкіна, сьогодні не так часто з'являється на екранах. За ці роки найсильніше він запам'ятався глядачам серіалу "Солдати", де зіграв нервового і суворого капітана Кудашова. У 2015 році Майков знявся в гучному серіалі "Зради", а у 2016 — в багатосерійної комедії "Ви всі мене дратуйте".

Павло Майков

Сергій Безруков, "Бригада"

Для Сергія Безрукова "Бригада" стала трампліном, який миттєво підняв актора до вершин слави. Сьогодні він — один з найавторитетніших акторів російського кінематографа. У його фільмографії значаться ролі Володимира Висоцького, Сергія Єсеніна, Олександра Пушкіна та інші.

Сергій Безруков

Наталя Бочкарьова, "Щасливі разом"

З моменту виходу останньої серії серіалу "Щасливі разом", в якому Наталя Бочкарьова зіграла одну з головних ролей, пройшло 6 років. Актриса перефарбувалася в темний колір і схудла на 60 кілограмів. До слова, нещодавно зірка потрапила в скандал пов'язаний з наркотиками.

Наталя Бочкарьова

Олексій Серебряков, "Штрафбат"

Олексій Серебряков, який зіграв головну роль в "Штрафбаті" переїхав жити в Канаду зі своєю дружиною та прийомними дітьми. Зазначимо, що недавно він звинуватив РФ в тому, що вона за останні 20 років "створила кілька воєн".

Олексій Серебряков

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, актриса Юлія Захарова, зірка серіалу "Щасливі разом" сильно змінила зовнішність. Так, артистка помітно погладшала, змінила імідж та підібрала іншу зачіску.

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