Як змінилися популярні актриси радянського кіно: фото в молодості та зараз

Багато популярних радянських знаменитостей продовжують зніматися в кіно і на сьогоднішній день. Але час іде і все змінюється – особливо зовнішність зірок. Незважаючи на це, деякі актриси досі залишаються улюбленицями своїх шанувальників.

Хтось із них зробив собі пластичні операції, а хтось продовжує жити зі своєю природною красою. Як змінилися популярні актриси – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Це радянська і російська актриса, народна артистка Російської Федерації. Відома своїми ролями у фільмах "Іронія долі, або З легким паром!" і "Службовий роман".

Лія Ахеджакова

Радянська і російська актриса, народна артистка РФ. Найбільш відома за роллю Констанції Бонасьє у фільмі "Д'Артаньян і три мушкетери".

Ірина Алфьорова

Наталія Варлей

Радянська і російська артистка цирку, кіноактриса, заслужена артистка РРФСР. Вона відома за своїми яскравими ролями у кіно, найзнаменитішою з яких стала Ніна з "Кавказької полонянки".

Наталія Варлей

Анастасія Вертинська

Радянська і російська актриса театру і кіно, народна артистка РРФСР. Найбільш відомі фільми за участю актриси – "Пурпурові вітрила", "Людина-амфібія", "Гамлет" і багато інших.

Анастасія Вертинська

Ольга Машна

Радянська і російська актриса театру і кіно, Заслужена артистка Російської Федерації. Стала відома глядачеві після виходу фільму "Гардемарини, вперед!"

Ольга Машна

Світлана Світлична

Радянська і російська актриса, Заслужена артистка РРФСР. Вона відома за ролями у фільмах "Сімнадцять миттєвостей весни", "Місце зустрічі змінити не можна", "Діамантова рука" та інших.

Світлана Світлична

Радянська і російська актриса, народна артистка РФ. Відома за своїми ролями у фільмах "Москва сльозам не вірить", "Час бажань", "Син за батька" та інших.

Віра Алентова

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