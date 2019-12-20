Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": несподівані фото

З часу прем'єри фінальної частини "Гаррі Поттера" минуло вже 9 років. Після закінчення франшизи не всі актори продовжили свій шлях у кінематографі. Найяскравішими зірками виявилися Емма Вотсон і Деніел Редкліфф.

Напередодні Різдва Емма Вотсон опублікувала знімок з Томом Фелтоном, Бонні Райт, Меттью Льюїсом і Еванною Лінч, які змінилися практично до невпізнання. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, який зараз вигляда мють актори культової саги про чарівників.

Деніел Редкліфф

Гаррі Поттер

вікіпедія

Емма Вотсон

Герміона

Хочу!

Руперт Грінт

Рон Візлі

starslife.ru

Том Фелтон

Драко Мелфой

24СМІ

Меттью Льюїс

Невіл Лонґботом

hellomagazine.com

Роберт Паттінсон

Седрик Діґорі

film.ru

Роббі Колтрейн

Рубеус Геґрід

кореспондент

Майкл Гембон

Альбус Дамблдор

24СМІ

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як змінилася головна героїня серіалу "Не родись вродливою" Катя Пушкарьова, яку зіграла акторка Неллі Уварова.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!