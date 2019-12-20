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20 грудня • оновлено в 13:31
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Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": несподівані фото

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З часу прем'єри фінальної частини "Гаррі Поттера" минуло вже 9 років. Після закінчення франшизи не всі актори продовжили свій шлях у кінематографі. Найяскравішими зірками виявилися Емма Вотсон і Деніел Редкліфф.

Напередодні Різдва Емма Вотсон опублікувала знімок з Томом Фелтоном, Бонні Райт, Меттью Льюїсом і Еванною Лінч, які змінилися практично до невпізнання. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, який зараз вигляда мють актори культової саги про чарівників.

Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": несподівані фото
Новини
13 років по тому: як зараз виглядає і чим займається Фібі з серіалу "Усі жінки – відьми"

Merry Christmas from us ☺️

Публикация от Emma Watson (@emmawatson)

Деніел Редкліфф

Гаррі Поттер

Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": несподівані фото

вікіпедія

Емма Вотсон

Герміона

Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": несподівані фото

Хочу!

Руперт Грінт

Рон Візлі

Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": несподівані фото

starslife.ru

Том Фелтон

Драко Мелфой

Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": несподівані фото

24СМІ

Меттью Льюїс

Невіл Лонґботом

Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": несподівані фото

hellomagazine.com

Роберт Паттінсон

Седрик Діґорі

Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": несподівані фото

film.ru

Роббі Колтрейн

Рубеус Геґрід

Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": несподівані фото

кореспондент

Майкл Гембон

Альбус Дамблдор

Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": несподівані фото

24СМІ

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як змінилася головна героїня серіалу "Не родись вродливою" Катя Пушкарьова, яку зіграла акторка Неллі Уварова.

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Автор
Марія Дідик
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